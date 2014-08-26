ندوة تعريفية بالخدمة الوطنية في الفجيرة

نظم المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أمس، ندوة تعريفية حول الخدمة الوطنية والاحتياطية، تحت شعار «الخدمة الوطنية واجب مقدس»، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك قاعة ليالينا فندق الكونكورد بالفجيرة، بحضور سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد إمارة الفجيرة، وجمع غفير من مديري الدوائر المحلية بالإمارة، ومسؤولي بعض الوزارات الاتحادية والمعنيين بالقرار في الخدمة الوطنية.

استضافت الندوة معنيين في الخدمة الوطنية والصحة والقانون، لتقديم خبراتهم ومعارفهم المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياطية، ضمن ثلاثة محاور، الأول أعطى نبذة عامة عن الخدمة الوطنية، قدمته الأستاذة آمنة اليماحي، والمحور الثاني كان عن الجانب الصحي في الخدمة الوطنية قدمته دكتورة موزة الشحي، والمحور الثالث حول الجانب القانوني، قدمه المستشار القانوني معاذ النقبي.

ثقة وطموح

وقالت اليماحي «في ظل اتحاد قوي وآمن سيخطو الإماراتيون بثقة وطموح، متسلحين بالمعرفة والإبداع لبناء اقتصاد تنافسي منيع في مجتمع متلاحم متمسك بهويته ينعم بأفضل مستويات العيش في بيئة معطاءة مستدامة».

وأشارت إلى أن أهم وأبرز الإنجازات التي تحققت بناء اتحاد قوي متماسك ونظام تعليمي رفيع المستوى إضافة إلى تنمية اجتماعية وثقافية ونظام صحي بمعايير عالمية وقطاع حكومي متطور وفاعل ومجتمع يسوده الأمن والأمان، وبيئة مستدامة وبيئة تحتية متكاملة.

وأكدت أهمية الخدمة الوطنية التي ستعمل على تعزيز الولاء والانتماء وحب الوطن وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً والمحافظة على سيادتها واستقرارها، وكذلك تنمية شخصية المجندين وإعداد قيادات شابة ومدربة لتولي مسؤولية تنمية الوطن إضافة إلى تحصين الشباب ضد التيارات والمعتقدات الفكرية والدينية الهدامة ودعم مبدأ الاستمرار للمؤسسات أثناء الأزمات وزيادة التضامن والتلاحم في المجتمع الإماراتي والمساهمة في القضاء على البطالة بين الشباب المواطن والارتقاء بالمجتمع من الناحية الصحية.

كما تحدثت عن الخدمة الوطنية وأثرها في الولاء والانتماء لشباب الوطن، باعتبارها تعزز الانتماء والإخلاص للوطن، والمحافظة على المنجزات الوطنية، ودرء المخاطر، وأشارت إلى الخدمة الوطنية التي تمثل الانتساب إلى الوطن وحمايته من الأخطار. وطرحت مشروع الخدمة الوطنية والاحتياطية، وعددت الأهداف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمشروع الخدمة الوطنية، التي تصب كلها في مصلحة الدولة إقليمياً وعالمياً.

وتحدث المستشار القانوني معاذ النقبي عن قانون الخدمة الوطنية، واستعرض في شرح تفصيلي مواد القانون، والمشمولين بالخدمة الوطنية، وشروط الالتحاق بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والجهات الأخرى المعنية.