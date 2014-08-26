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فعاليات وطنية: جنسية الدولة شرف لمن يحملها ورمز للانتماء

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فعاليات وطنية: جنسية الدولة شرف لمن يحملها ورمز للانتماء فعاليات وطنية: جنسية الدولة شرف لمن يحملها ورمز للانتماء

ثمن حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بشأن تسليم الجنسية الإماراتية إلى 106 أشخاص من مستحقي جنسية الإمارات من أبناء المواطنات، والذين شملهم المرسوم الاتحادي.

وقال الرحومي إن صاحب السمو رئيس الدولة عودنا دائما على تلمس احتياجات المواطنين في مختلف الجوانب، وعلى الاشخاص الذين شملهم المرسوم الاجتهاد لرد الجميل للوطن والمحافظة على الانجازات والمكتسبات التي حققتها الدولة منذ تأسيسها حتى الآن والمشاركة في تنمية هذه الانجازات وعكس الصورة الحضارية لدولة الامارات على الأصعدة كافة.

من جانبه قال أحمد عبدالملك محمد أهلي إن هذا المرسوم يعكس الجانب الانساني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» وحرصه على ابناء هذه الفئة وأن يتمتع جميع أبناء الوطن بالحياة الكريمة وفقاً لضوابط الدستور وقانون دولة الامارات.

وأوضح أن جنسية الدولة تعتبر شرفا كبيرا لكل من يحملها ورمزا للانتماء للوطن وقيادته، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير العيش الكريم للمواطنين، واهتمامها بالمرأة المواطنة وبحقوقها، ومنح الجنسية لأبنائها سوف ينعكس إيجاباً على الدولة ورفعتها.

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