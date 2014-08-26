لجنة من وزارتي الصحة والأشغال لافتتاح مستشفى مصفوت

استجابة لما نشرته البيان في عددها أمس، بشأن شكاوى أهالي منطقة مصفوت بإمارة عجمان من تأخر افتتاح مستشفى مصفوت، شكلت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة، لجنة مشتركة للإشراف على تسليم واستلام المستشفى وافتتاحه بعد اكتمال الأعمال الإنشائية.

مواصفات عالمية

وقال عوض الكتبي وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة، إن اللجنة المكلفة ستتولى الإشراف على عملية التسليم والاستلام للتأكد من مطابقة المبنى للمواصفات العالمية، وعلى رأسها عدم انتقال العدوى بين المرضى الناجمة عن أنظمة التكييف التي تكون في تجهيزات بعض المستشفيات، حيث إن المواصفات العالمية يجب أن تضمن سلامة توصيلات هذه الأجهزة، وعدم نقلها للأمراض من مريض لآخر، مؤكداً أن الوزارة ستبدأ فور استلام المشروع بتركيب الأجهزة والمعدات الطبية التي تم التعاقد عليها مع الشركات الموردة، واستكمال تعيين الكوادر الطبية والطبية المساندة من ممرضين وفننين، متوقعاً أن يتم افتتاح المرحلة التشغيلية للمستشفى قبل نهاية العام الجاري.

وكان حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية، ورئيس اللجنة الخاصة بتسلُّم مستشفى مصفوت أشار إلى أن وزارة المالية وافقت على الميزانية التشغيلية للمستشفى الخاصة بتوفير الكوادر الطبية والتمريضية، للعمل في المستشفى الجديد الذي يخفف معاناة الأهالي في التنقل للعلاج في مدينة عجمان.

بالأرقام

تبلغ تكلفة مستشفى مصفوت حوالي 85 مليون درهم، ويتسع إلى 55 سريراً، ويشتمل على عدد من العيادات الخارجية وقسم للولادة وعيادة عامة، إلى جانب عيادة أطفال وأخرى للنساء، وثالثة للأسنان، وقسم العمليات والحوادث، وقسم المختبرات، وغرفة طوارئ إسعاف، وقسم الأشعة.