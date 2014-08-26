انخفاض أسعار أسماك رأس الخيمة 40%

أدى اعتدال الطقس في الدولة وانخفاض درجات حرارة البحر إلى عودة الأسماك لسواحل إمارة رأس الخيمة، ووفرة المعروض داخل أسواق الإمارة، وانخفاض في أسعارها بنسبة 40%، بحسب صيادين وأصحاب الدكك.

تراجع تدريجي

وأكد خليفة المهيري رئيس جمعية الصيد في رأس الخيمة، أن أغلب العاملين في مهنة الصيد في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة، قد خرجوا خلال الأيام الماضية إلى البحر لمزاولة مهنتهم بشكل اعتيادي، لافتاً إلى أن الأسماك الطازجة عادت إلى الظهور على طاولات التجار داخل الأسواق، وتراجعت الأسعار تدريجياً، لافتاً إلى أن الصيادين في رأس الخيمة تكبدوا خسائر مادية خلال الأشهر الماضية لهروب الأسماك للأماكن الباردة داخل الأعماق الكبيرة.

ارتفاع درجة الحرارة

وقال إبراهيم خليفة «صياد» إن الأسعار ستواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة، التي تشهد عودة الأسماك لشواطئ الإمارة وعودة الصيادين من إجازاتهم، وأن معظم الصيادين تأثروا خلال الأشهر الماضية من ارتفاع درجات الحرارة، وهروب الأسماك إلى الأعماق بحثاً عن الأماكن الباردة بعيدة عن الشواطئ، وأن ظهور «النجم سهيل» شجع الصيادين على الخروج لرحلات الصيد اليومية.

من جانبه أكد حسن إبراهيم مراقبة البلدية في سوق المعيريض للأسماك أن السوق شهد رواجاً كبيراً للأسماك الطازجة التي تم اصطيادها، بعد غياب طال فترة، ما أدى لانخفاض الأسعار بنسبة 40% مقارنه بأسعارها خلال الأشهر الماضية.

انخفاض اسعار

وأضاف انخفضت أسعار الأسماك داخل أسواق الإمارة، حيث تراوحت أمس، أسعار أسماك الخباط بين 90 - 100 درهم بعد أن وصل إلى 150 درهماً، وسعر القباب من 65 – 75 درهماً للكيلو مقارنة بـ 130 درهماً، والشعري إلى 15 - 20 درهماً للكيلو، وراوحت أسعار الهامور بين 30 – 35 درهماً بعدما وصل ل 75 درهماً, والكنعد لـ 200 مقارنة بـ 450 درهماً، والجش وصل لـ 25 درهماً.