محلب يعد بحل أزمة الصيادلة المُطالبين بعودة التكليف

قال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أبدى خلال لقاءه مع وفد من الصيادلة، الإثنين، تفهمه لمطالب الصيادلة المطالبين بالرجوع للتكليف ووعد بحل أزمتهم والتواصل مع وزارة المالية.

ضم وفد الصيادلة محمد ضياء ووائل ابراهيم وعمرو خليل، بالاضافة إلى الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة.

واعتبر فاروق لقاء رئيس مجلس الوزراء، بمثابة انفراجة قريبة فى ملف العودة للتكليف، وتوجه بخالص الشكر لرئيس الوزراء لتفهمه لمطالب الصيادلة، مشيرًا إلى أن الصيادلة فى انتظار تنفيذ الوعود التي وعد بها رئيس الوزراء وسيكونوا مقاتلين في أماكن عملهم من أجل مصر.

يذكر أن تكليف الصيادلة توقف عدة سنوات دون تحرك لأسباب كثيرة منها زيادة عدد الخريجين عن احتياجات المحافظات، ففي الوقت الذي حددت فيه مديريات الصحة احتياجاتها من الصيادلة بـ3 آلاف فإن دفعة التكليف لهذا العام وصلت إلى 13 ألفا.