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بالفيديو - سيتي يعذب ليفربول بالسلاح يوفيتيتش

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بالفيديو - سيتي يعذب ليفربول بالسلاح يوفيتيتش بالفيديو - سيتي يعذب ليفربول بالسلاح يوفيتيتش

ستيفن يوفيتيتش.. يعرف دوما كيف يسجل في الشباك الحمراء، وقد كان المفتاح لفوز فريقه مانشستر سيتي بأول لقاء قمة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي على ليفربول بنتيجة 3-1.

سيتي استقبل ليفربول وكل من الفريقين - الذين احتلا المركزين الأول والثاني في الموسم الماضي - فاز في الجولة الأولى من 2014-2015.

هاجم ليفربول منذ انطلاقة المباراة، مستفيدا من بطئ مانشستر سيتي في الضغط على حامل الكرة، ومن سرعة نجومه دانيل ستوريدج ورحيم ستيرلينج.

3 ركلات ركنية لليفربول في أول 15 دقيقة.. معلومة توضح كيف كان الفريق الأحمر منتعشا مهاجما ضد سيتي.

هجمة ردها جو هارت حامي عرين سيتي من ستوريدج إثر عمل استعراضي رائع للمهاجم الإنجليزي الدولي راوغ فيه رقيبه فينسنت كومباني قبل التصويب في يد الحارس المتميز.

وأداء جيد لألبرتو مورينو الظهير الأيسر الوافد حديثا لليفربول قادما من سيفيليا، خاصة على الصعيد الهجومي.

لكن هذه الأشياء لم تعن أي شيء، لماذا؟ يقول مدرب ليفربول بعد المباراة برندن رودجرز "للأسف حين تهاجم ولا تفتح مساحات خصومك ولا تسجل ما يتاح لك، يتم عقابك".

يوفيتيتش

وقد جاء العقاب على يدي ستيفن يوفيتيتش، الذي سجل هدفين قديما في ليفربول وهو يرتدي ألوان فيورنتينا البنفسجية.

يوفيتيتش استغل خطأ ساذجا من مورينو وهو يوقف كرة داخل منطقة جزاء ليفربول، ليسجل منها هدفا أولا لسيتي.

 

وفي الشوط الثاني، أبدع ستيفن يوفيتيتش وهو يمرر بكعب قدمه ويبدأ هجمة يرميها لناحية اليمين، ثم يركض لاستقبال العرضية من الفرنسي سمير نصري ويسكنها الشباك.

ويفصح رودجرز عن تلك اللحظات "بعد الهدف الثاني، عقلية اللاعبين تجعل التعامل مع المباراة صعبة.. لا يمكن أن تعود بسهولة من تلك الظروف".

وبالفعل لم يعد ليفربول للقاء، حتى مع دخول صفقته الجديدة اللاعب السريع لازار مركوفيتش.

وسجل سيتي الهدف الثالث عن طريق سيرخيو أجويرو، ومن أول لمسة للنجم الأرجنتيني الذي دخل كبديل لإدين إدجيكو.

فرصة غير مستغلة

وفي أخر 10 دقائق وهب سيتي لضيفه فرصة جديدة لدخول اللقاء، إذ أسكن بابلو زابالاتا كرة عرضية من ريكي لامبرت مهاجم ليفربول داخل شباك جو هارت.

وحصل لامبارت على فرصة تسجيل الهدف الثاني لليفربول وإشعال المباراة تماما، لكنه سدد برعونة غير متوقعة من اللاعب القادم من ساوثامبتون.

في تلك الأثناء، ترك ماريو بالوتيللي المهاجم الوافد الجديد على ليفربول من ميلان أرض الملعب، غير سعيد بليلته الأولى مع القلعة الإنجليزية الحمراء.

وفشل ليفربول في العودة مع تماسك سيتي دفاعيا، لتنتهي اللقاء بفوز حامل اللقب على وصيفه عن جدارة واستحقاق.

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فيديو اليوم السابع

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