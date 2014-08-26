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أنشيلوتي: ريال مدريد مرهق

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أنشيلوتي: ريال مدريد مرهق أنشيلوتي: ريال مدريد مرهق

برر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد المستوى المحبط لفريقه الملكي أمام كوردوبا في الليلة الأولى للميرنجي بموسم 2014-2015 من الليجا، بالإرهاق.

ريال مدريد فاز بهدفين نظيفين على ضيفه الوافد حديثا لليجا، كوردوبا، وذلك مساء يوم الاثنين على أرض سانتياجو برنابيو.

في الشوط الأول لم يهدد ريال مدريد مرمى خصمه بفرص عديدة، واكتفى بهدف لكريم بنزيمة بضربة رأس من ركلة ركنية.

مع النصف الثاني ازدادت قوة كوردوبا، وهدد الفريق الزائر مرمى إيكير كاسياس حارس ريال مدريد كثيرا، وكادت الثلاث نقاط أن تتحول إلى نقطة يتيمة للميرنجي.

لكن كريستيانو رونالدو أنهى معاناة الفريق الملكي، وسجل هدفا حاسما أكد فوز ريال مدريد مع الدقيقة 89.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة: :"ريال مدريد مرهق.. في هذه الفترة من الموسم يصعب على الفريق أن يلعب مباراتين في 3 أيام".

ويشير المدرب الإيطالي إلى أن ريال مدريد واجه أتليتكو مساء الجمعة في إياب السوبر الإسباني، الذي فاز به الأخير.

وتابع أنشيلوتي "مع الوقت سيتحسن نسق ريال مدريد وتصبح الهجمات أسرع، لست قلقا أبدا".

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فيديو اليوم السابع