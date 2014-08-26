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دي ماريا يصل مانشستر.. ويستعد لدخول التاريخ

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دي ماريا يصل مانشستر.. ويستعد لدخول التاريخ دي ماريا يصل مانشستر.. ويستعد لدخول التاريخ

وصل أنخل دي ماريا نجم ريال مدريد إلى إنجلترا، تمهيدا لإتمام انتقاله إلى نادي مانشستر يونايتد عملاق الكرة البريطانية.

يونايتد سيدفع 63.9 مليون استرليني، أي .380 مليون يورو بحسب سكاي سبورتس، وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) للفوز بخدمات النجم الأرجنتيني صاحب الـ26 عاما.

ويخضع اللاعب لإجراءات الكشف الطبي صباح يوم الثلاثاء، حتى يتمم عملية الانتقال التي ستجعله يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي.

فهذه الصفقة، ستكون الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، كونها أعلى من انتقال فرناندو توريس إلى تشيلسي مقابل 50 مليون جنيه استرليني من ليفربول.

ويعول يونايتد على صفقته الجديدة للعودة إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل مركزا متأخرا في الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي.

دي ماريا ينتقل إلى يونايتد وهو في أفضل فتراته الكروية، بعدما قاد ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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