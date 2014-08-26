البيت الأبيض: أوباما لم يتخذ بعد قرارًا بشأن ضربات محتملة في سوريا

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش أرنست، الإثنين، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما «لم يتخذ بعد قرارًا» بشأن توجيه ضربات جوية محتملة لمواقع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وكان البنتاجون، الذي يوجه ضربات جوية إلى مواقع الدولة الإسلامية في العراق منذ أسبوعين تطرق قبل أيام إلى احتمال توسيع هذه الضربات لتشمل أيضًا سوريا، حيث نحر أحد عناصر الدولة الإسلامية الصحافي الأمريكي جيمس فولي.

وقال المتحدث إن الضربات الجوية ليست السيناريو الوحيد قيد الدراسة حاليًا "فالرئيس مصمم على الرد على التهديد الذي تشكلة الدولة الإسلامية لذا أمر بتوجيه ضربات جوية في العراق .. ومع ذلك، فإنه من المهم التشديد على أن الخيار العسكري ليس الوسيلة الوحيدة المتاحة».

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أعلن في وقت سابق اليوم أن أي ضربة جوية في سوريا يجب أن يتم التنسيق حيالها مع دمشق وإلا فإن الأمر سيكون بمثابة عدوان.

ولم يرد البيت الأبيض بشكل مباشر على هذه التصريحات لكنه أوضح أنه يحتفط بإمكانية التحرك من جانب واحد دفاعًا عن المصالح الأمريكية.