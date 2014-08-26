رئيس أوكرانيا يحل البرلمان ويعلن إجراء انتخابات مبكرة في 26 أكتوبر

أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشنكو، حل البرلمان، وقرر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في ٢٦ أكتوبر المقبل، وذلك بعد ٣٠ يومًا من حل الائتلاف بالبرلمان في ٢٤يوليو الماضي.

وفي كلمة وجهها إلى الشعب الأوكراني عبر شاشات التليفزيون، أضاف بوروشنكو أن ٨٠٪ من المواطنين الأوكرانيين يؤيديون إجراء انتخابات مبكرة، وأنه «حان الوقت لتنظيف المؤسسات الحكومية من عناصر النظام السابق»، وأنه سيبدأ بالبرلمان.

وأشار الرئيس الأوكرانيين أن عددًا كبيرًا من أعضاء البرلمان الحالي يقفون بجانب الانفصاليين الموالين لروسيا، وأن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة وشفافة، عكس ما كانت عليه انتخابات ٢٠١٢، التي لم تطابق المعايير الديمقراطية الشفافة، حسب قوله.