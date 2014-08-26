أخبار عاجلة

إنتظروا النجمة " لوسي " والنجم " أحمد زاهر " في عيش الليلة مع أشرف عبد الباقي الخميس الـ 9 مساءً -
تعرف علي موعد صرف العلاوة لجميع العاملين وقيمتها علي حسب درجات الموظفين -
بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا -
مدير قناة العربية يكشف عن محتوى مكالمة هاتفية بين الملك سلمان وترامب بشأن الإخوان المسلمين ودور خطير للعاهل السعودي -
خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

رئيس أوكرانيا يحل البرلمان ويعلن إجراء انتخابات مبكرة في 26 أكتوبر

Google+ Print

أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشنكو، حل البرلمان، وقرر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في ٢٦ أكتوبر المقبل، وذلك بعد ٣٠ يومًا من حل الائتلاف بالبرلمان في ٢٤يوليو الماضي.

وفي كلمة وجهها إلى الشعب الأوكراني عبر شاشات التليفزيون، أضاف بوروشنكو أن ٨٠٪ من المواطنين الأوكرانيين يؤيديون إجراء انتخابات مبكرة، وأنه «حان الوقت لتنظيف المؤسسات الحكومية من عناصر النظام السابق»، وأنه سيبدأ بالبرلمان.

وأشار الرئيس الأوكرانيين أن عددًا كبيرًا من أعضاء البرلمان الحالي يقفون بجانب الانفصاليين الموالين لروسيا، وأن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة وشفافة، عكس ما كانت عليه انتخابات ٢٠١٢، التي لم تطابق المعايير الديمقراطية الشفافة، حسب قوله.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية