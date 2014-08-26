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يسري فوده يكشف أصول وملاك وسائل الإعلام المتهمة بالتحريض ضد مصر (فيديو)

  • مصر
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كشف الإعلامي يسري فودة، في برنامجه «آخر كلام»، على قناة «أون تي في»، أصول وملاك وسائل الإعلام التي ذكرها الرئيس عبدالفتاح ، أثناء لقاءه مع رؤساء الصحف المصرية، واتهمها بالتحريض.

وقال «فودة»: «الرئيس المصري يشير بالبنان إلى وسائل إعلام بأعينها وبأسمائها باعتبارها أذرع مؤامرة إخوانية قطرية تركية لزعزعة المنطقة، هذه خطوة متقدمة على طريق المواجهة».

وأضاف: «انشغل محرك البحث (جوجل) تفتيشاً عن قناة ( الآن) وجريدة (العربي الجديد) وشركة (ميديا ليميتد) التي جاء ذكرها جميعاً على لسان الرئيس، واستطعنا نحن بأدوات استقصائية أن نصل إلى هذا العنوان في جنوب شرقي لندن حيث مقر شركة (فضاءات ميديا ليميتد) سُجّلت الشركة في الثلاثين من مايو العام الماضي، قبل شهرٍ من الثورة على حكم الإخوان، نشاطها المسجل: نشر الصحف، مؤسسوها المسجلةُ أسماؤهم، صباح المختار، محامٍ عراقي يحمل الجنسية البريطانية وأفاد بأنه يقيم في إنجلترا، سلطان غانم الكواري، رجل أعمال قطري أفاد بأنه يقيم في الإمارات العربية المتحدة، ومؤيد الديب، المدير التنفيذي، أردني ويقيم في الإمارات العربية المتحدة».

وتابع: «لم تفصح الشركة التي تنشر جريدة (العربي الجديد) وتعتزم وفقاً لتقارير صحفية، بث قناة فضائية تحمل الاسم نفسه، لم تفصح عن رأسمالها في البنوك ولا عن منقولاتها».

وواصل: «أما قناة (مصر الآن) فقد كشفنا النقاب في حلقة سابقة عن أنها طور من أطوار قناة (مصر 25) الإخوانية التي أغلقت في مصر رسمياً فانتقلت إلى اعتصام رابعة كي تبث تحت اسم (أحرار مصر) وبعد فضه انتقلت إلى بيروت لفترة محدودة قبل ترحيل عدد من موظفيها وإرغامها على الرحيل إلى تركيا تحت اسم (الميدان)، والآن تستعد للعودة مجدداً تحت اسم (مصر الآن)».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال في لقاءه برؤساء تحرير الصحف المصرية، الأحد، إن «قطر، وتركيا، والتنظيم الدولي للإخوان، يؤسسون حاليًا عدة شركات وصحف ومواقع إلكترونية، ورصدوا مئات الملايين من الدولارات، لبث الفوضى في الأمة العربية، وزعزعة الدولة المصرية، وتدمير الشعب المصري قبل تحقيق أهدافه وطموحاته».

وأضاف السيسي، خلال لقائه برؤساء التحرير، وقيادات المجلس الأعلى للصحافة، الأحد، أن هذه الكيانات التي بدأت تظهر على السطح منها شركة تدعى «ميديا لميتد»، تتخفى خلف شعار «تشجيع الفن العربي»، ورصدت مبالغ كبيرة للسيطرة على المبدعين العرب، إضافة إلى موقع إلكتروني يدعى «العربي الجديد»، وقناة فضائية باسم «مصر الآن» تستعد للانطلاق، وموقع إلكتروني باسم «Culture»، وهو ما يستدعي الانتباه إلى هذه المؤامرة، التي لا تستهدف مصر وحدها بل الأمة العربية بالكامل، لتحقيق أهداف سياسية ضد مستقبل العرب وتماسكهم.

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