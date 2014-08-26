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نيكول سابا تصور كليب "ما بقى تدقلي" في لبنان

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نيكول سابا تصور كليب "ما بقى تدقلي" في لبنان نيكول سابا تصور كليب "ما بقى تدقلي" في لبنان

الإثنين 25-08-2014 16:15

تصوّر اليوم النجمة اللبنانية نيكول سابا في لبنان وتحديداً في منطقة " الكفور" كليبها الجديد لأغنيتها المنفردة "ما بقى تدقلّي" وهي باللهجة اللبنانية، وذلك بعد تأجيل لأكتر من مرة بسبب إنشغالها بتصوير مسلسلها "فرق توقيت" الذي عرض في رمضان.
وقد عبّر الفانز لنيكول عن حماسهم لسماع ومشاهدة عملها الجديد خاصة انها معروفة بتميّزها الدائم في اختيار اغانيها وكليباتها المصوّرة، لكنها تكتّمت على فكرة الكليب ووعدت بعمل مميّز يرضيها ويرضي الجميع.
وفور انتهائها من التصوير ستقوم نيكول بجولة فنية لإحياء عدد من الحفلات والأعراس بين دبي وشرم الشيخ والاسكندرية.

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