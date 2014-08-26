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هذا ما طلبه محامي أحمد عز منه بخصوص قضيته مع زينة

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هذا ما طلبه محامي أحمد عز منه بخصوص قضيته مع زينة هذا ما طلبه محامي أحمد عز منه بخصوص قضيته مع زينة

الإثنين 25-08-2014 16:30

طلب المستشار السابق مرتضى منصور محامي الفنان المصري أحمد عز منه الكف عن الحديث عن قضيته مع زينة مع وسائل الإعلام، بعدما انتشرت فيديوهات له يقسم فيها أنه لم يتزوج من زينه بالإضافة إلى تصريحات خاصة له في بعض الصحف حول القضية.
وأشار مصدر مقرب من أحمد عز لـ"سيدتي نت" أن المحامي نصحه بالتوقف عن الحديث عن الموضوع، حتى لا تتخذ أقواله بما يضر بسير القضية، لأن الموضوع الآن في يد القضاء وبالتالي عليه عدم الإدلاء بأي تصريح طبقاً لما ينص عليه القانون.

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