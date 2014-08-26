برغم وفاة مُطلقها، حمّى "تحدّي الثلج" تجتاح الوسط الفني

لم يتسنَ لـ"كوري جريفين" أن يحتفل بنجاح الحملة التي أطلقها تحت عنوان "تحدي الماء المثلّج" لمكافحة مرض التّصلب العضلي، بعد أن صرعه الموت غرقاً، خلال قفزه من سطح مبنى مؤلف من طبقتين ومخصّص للغطس في المياه، بجزيرة "نانتوكيت" الواقعة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وقد أفادت عائلة جريفين وأصدقاؤه بأنّ كوري كان في "نانتوكيت" من أجل جمع المزيد من الأموال لدعم الأبحاث حول مرض التّصلب العضلي الجانبي، وتوفي هناك.

وكان كوري وصديقه بيت فراتيس، قد أطلقا حملة تحدّي "دلو الماء المثلج" لجمع التبرعات في إطار مكافحة مرض التّصلب العضلي الجانبي، وهو مرض يتلف الجّهاز العصبي. وكان الهدف من الحملة التعريف بالمرض ونشر الوعي حوله، وهو المعروف باسم اختصاراً ALS . والمرض سريع التفاعل، وقاتل بسبب ضمور الأعصاب الحركيّة والخلايا العصبيّة في الجهاز العصبي المركزيّ، الذي يتحكم بحركة العضلات الإرادية. ومن بين أشهر المصابين بهذا المرض الفيزيائيّ الشهير ستيفن هوكينج.

شارك في الحملة، التي لا تزال مستمرّة حول أنحاء العالم، بالرّغم من رحيل مُطلقها، العديد من النجوم والمشاهير في مجالات الفن والرياضة، من بينهم: جورج بوش الابن، شاكيرا وبيكيه، وليدي غاغا، ونيكول كيدمان، وجاستن بيبر.

أما أبرز المشاركين في الحملة من تركيا فهي النّجمة التركية ميريام أوزيرلي الشهيرة باسم "السلطانة هيام"، التي نشرت فيديو لها على صفحتها الشخصيّة، في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كانت ترتدي "شورت" قصيراً ونظارة سباحة، قبل أ تقوم بسكب الماء على رأسها. وقد سبقها إلى التحدّي الممثل كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند، الذي ألقى على رأسه كميّة صغيرة من الماء ومكعّبات الثلج، في فيلم فيديو لا يتعدّى الثواني القليلة. ورشّح كيفانش للتحدّي صديقه الممثل التركي شاتاي أولوسوي الشهير بأمير في "فريحه"، وصديقتيه: السيناريست إيجه يورنيش والممثلة فرح زينب عبد الله الشهيرة بـ"نورا"، وشريكته ببطولة مسلسله "ليث ونورا". وكان قد سبقهما إلى نفس التحدّي عدد كبير من نجوم تركيا، من بينهم الممثلة هوليا أفشار، والممثل الكوميدي عطا ديميرير.

كما وصل تحدّي الماء المثلّج إلى النجمة هيفاء وهبي، بعد أن سبقها إلى ذلك الفنانة نجوى كرم. هيفاء نشرت على حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو، أثناء قبولها التحدي وقيامها بتنفيذه. ولكنها حاولت الخداع بصبّ دلو لا يحتوي سوى على مكعّبات الثلج المجمّدة، ويكاد يخلو من الماء، إلا أنّ صديقين لها أفسدا ذلك المخطط، وفاجآها بسكب دلوين إضافيين فوق رأسها. ونقلت هيفاء تحدّي الثلج إلى النجمة العالمية ريهانا، والإعلامية باتريسيا هاشم، ووائل منصور، وبسام فتوح.

ونشرت فيفي عبده بالأمس فيديو مدّته 16 ثانية على موقع "إنستغرام"، حيث ظهرت وهي ممسكة بدلو من الماء، ودعت بناتها عزة وهنادي وشهد إلى أن يقلّدنها ويقمن بنفس التحدّي.

عدوى "الماء المثلّج" وصلت إلى سوريا أيضاً، وافتتحها الفنان محمد فرزات. ولكنّه قبل أن يقوم بسكب "الدلو" تحدّى الفنانتين السوريتين جيني إسبر وديمة بياعة لتقوما بسكب دلو من الماء المثلج.

بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يقبلوا التّحدي خلال 24 ساعة، عليهم أن يتبرّعوا لجمعية مساعدة المرضى بمبلغ مئة دولار أمريكي. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، لم يقبل الرئيس باراك أوباما تحدّي أرملة الرئيس الأمريكي السيناتور السابق روبرت كينيدي، وفضّل التبرّع بالمال بدل سكب دلو الماء البارد على رأسه. ومثله فعلت نانسي عجرم، التي نشرت فيديو لها على "إنستغرام"، تؤكد فيه لجمهورها أنّها لا تستطيع المشاركة فى مسابقة "تحدي الثلج"، وأنها تفضّل التّبرع فقط. وقالت نانسي خلال الفيديو: "أحبّ أن أقول لكلّ من يرشحونني للمشاركة في "تحدّي الثلج"، اسحبوا ترشيحكم من فضلكم، لأنني لن أستطيع تحمّل ثلج ينزل على رأسي مع مياه مثلّجة.. لكنني ممكن أتبرّع، بهذا سأرتاح وأفيدهم أيضاً".

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