أحلام تتألق في "أصوات نسائية" و تغني مغربي

أحيت الفنانة الإماراتية أحلام حفلاً ساهراً مؤخراً، أمام جماهير عريضة من محبيها بمدينة تطوان (شمال المغرب) ضمن فعاليات الدورة السابعة من "مهرجان أصوات نسائية".

وتميزت سهرة أحلام التي طلّت على الجمهور المغربي بقفطان أبيض أنيق مرصّع بالجّواهر والصنعة التقليدية، بأدائها اللون الخليجي الذي يُقدَم للمرة الأولى على خشبات هذا المهرجان.

وبدا الجمهور التطواني متحمساً منذ بداية السهرة وهتف باسم الفنانة أحلام، بعد أن استقبلها بحفاوة كبيرة لحظة صعودها إلى منصة ساحة المطار، إذ تفاعل مع الفنانة الإماراتية، وردد معها عدداً من أغانيها، خصوصاً بعد تأديتها للأغنية المغربية "العيون عينيا"، والتي تُعد من الأغاني الوطنية المعروفة التي يرددها كل المغاربة.

إلى جانب الجمهور التطواني، حضر حفل أحلام عدد من معجبيها ومتتبعيها من الوطن العربي والذين جاءوا برفقتها، وعلم "سيدتي نت" أن الفنانة الخليجية حرصت على دفع تكاليف تنقل وإقامة عدد من هؤلاء المعجبين الذين يتنقلون معها في جميع السهرات التي تحييها.

وكانت الفنانة الإماراتية قد اقترحت على إدارة المهرجان تأجيل لقائها مع الإعلام إلى ما بعد الحفلة خوفاً من أن يتأثر صوتها.

وركزت أسئلة الصحافيين الموجّهة إلى أحلام على علاقة الفنانة بالمغرب كبلد وثقافة وعلى اهتمامها في السنوات الأخيرة وحرصها على الحضور في مهرجانات المملكة، فأجابت النّجمة الخليجية بأنها تكن للمغرب حباً خاصاً، وأن حضورها بهذا المهرجان بالتّحديد هو دعم للمرأة المغربية. وأقرّت أحلام في جوابها على أحد الأسئلة أنها تعترف بمغربية الصحراء المتنازع عليها بين المملكة وجبهة البوليساريو.

ورداً على الأسئلة التي طرحها "سيدتي نت" على أحلام بخصوص طلبها شخصياً الحضور في مهرجان أصوات نسائية (والذي تملك المجلة تصريحاً من إدارة المهرجان عنه)، نفت قائلة: "أن المهرجان دعاها أكثر من مرة ولكن تعذّر عليها الحضور في المناسبات السّابقة لأنها لا تعمل في الفترة الصيفية".

وفي جواب ثانٍ عن سؤال طرحه "سيدتي نت" على أحلام بخصوص لجوئها لتقديم مكافأة مادية للاعبي المنتخب الجزائري بعد إنجازهم في مونديال 2014 بالبرازيل، بهدف شهرة إضافية، علّقت أحلام باستفزاز أنها ليست في حاجة إلى شهرة إضافية، وأن اللاعبين الجزائريين الذين رفضوا مكافأتها المالية كان عليهم في البداية تقديم الشكر على تصرفها ودعمها لهم.

وكان اللاّعب الجزائري إسلام السليماني قد صرّح لوسائل الإعلام العالمية والعربية، أنّه وزملاءه ليسوا في حاجة لمكافأة أحلام طالبين منها أن توفّر مساعداتها لأطفال غزّة فهم أحوج بذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن أحلام غنّت بدون مقابل، وكما علم "سيدتي نت" أن المهرجان قدّم لها هدية عبارة عن تاج من ذهب ليعزز لقبها الذي تحمله منذ سنوات كـ"ملكة".

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