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محمد عسّاف يسكب الرمل والركام على رأسه تضامناً مع غزة

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محمد عسّاف يسكب الرمل والركام على رأسه تضامناً مع غزة محمد عسّاف يسكب الرمل والركام على رأسه تضامناً مع غزة

الإثنين 25-08-2014 22:11

نشر الفنان الفلسطيني محمد عسّاف مقطع على موقع يوتيوب، إذ يظهر أحد الأشخاص وهو يقوم بسكب دلو من الرمل والركام على رأس عساف، وذلك تضامناً مع أهل الغزة.

وجاءت هذه المبادرة من محبوب العرب، كصرخة إلى العالم من أجل مساندة أهل غزة، الذين يتعرضون للقصف والدمار من حوالي الـ50 يوم، ووجّه عساف تحية لأهل غزّة وكل الضحايا والشهداء الذين يسقطون يومياً.

وكان قد أطلق فكرة هذا التّحدي شاب أردني يُدعى محمد دروزة، أسماها "تحدي غزة" إسوة بـ"تحدي الثلج"، حيث نشر فيديو له على حسابه في موقع "فيس بوك"، وهو يسكب دلو من الرمل والحصى على رأسه، نسبة لما يعيشه أهل غزة.

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سيدتي

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