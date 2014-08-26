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غرفة عمليات «فجر ليبيا» توجه الدعوة لمؤسسات الدولة بإعادة الاستقرار

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وجهت غرفة عمليات «فجر ليبيا» الدعوة لجميع المؤسسات التابعة للدولة خاصة منها العسكرية والأمنية لضبط الأمن وإعادة الاستقرار وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطن، وذلك بعد تحرير المنشآت والمؤسسات التي كانت مغتصبة من بقايا النظام السابق في العاصمة، مؤكدة استعدادها بالمساهمة في توفير الأمن مع الجهات المختصة.

وقالت الغرفة، في بيان تلاه أحمد هدية، المتحدث باسمها عبر عدد من القنوات، الإثنين: «تحرير المنشآت والمؤسسات في العاصمة، طرابلس، شارك فيها ثوار فبراير الشرفاء الذين انقضوا على نظام الظلم والاستبداد الذي كان بؤرة خطيرة لدعم الإرهاب العالمي واستهداف الأمن والسلم الدوليين».

وأعلنت غرفة عمليات «فجر ليبيا» نبذها «الإرهاب والتطرف وأنها لا تنتمي إلى أية تنظيمات متطرفة».

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