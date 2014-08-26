عمرو وردة يقود المنتخب الأوليمبي لفوز ودي

حقق المنتخب الأوليمبي الفوز على فريق نجوم المستقبل بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي أقيمت مساء الإثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وجاء الفوز الودي ضمن إستعدادات الفريق لمواجهة المغرب وديا يومي 2 و6 سبتمبر المقبل استعدادا لتصفيات دورة الألعاب الأوليمبية ريودي جانيرو 2016 .

قدم المنتخب الأوليمبي مباراة قوية خاصة في الشوط الثاني الذي شهد خطورة كبيرة من جانب الفريق بعد التغييرات التي قام بها الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وأحرز أهداف المباراة كلا من عمرو وردة في الدقيقة 9 من الشوط الثاني، وشكري نجيب في الدقيقة 22 من الشوط نفسه.

وجاء هدف المستقبل الوحيد في الدقيقة 45 من الشوط الثاني ، ثم أضاف طارق سامي الهدف الثالث للمنتخب الأوليمبي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع .

وحرص الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي على أن يمنح الفرصة في مباراة الأمس لأكبر عدد من اللاعبين لتجربة الجميع ومنحهم فرصة قبل إعلان قائمة الفريق التي تغادر إلى المغرب يوم 30 أغسطس الجاري.