بالصور..الاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج يشارك فى تدشين منظمة مصر الجديدة بأمريكا

أعلن اليوم الفنان القدير محمود قابيل عن تدشين منظمة مصر الجديدة في أمريكا، وشارك في هذا الحفل الدكتور محمد الجمل رئيس الاتحاد الدولي المصريين في الخارج، وألقي كلمة رحب فيها بهذه المنظمة الجديدة والتي تهدف إلي تشجيع الاستثمار في مصر، والإسهام في تنمية محور قناة السويس وتقديم الافكار والمشروعات التي تخدم مصر واقتصادها.

حضر الاجتماع اكثر من ٢٠٠ من نخبة المصريين في الخارج بلوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، وأدار النقاش الاستاذ رأفت صليب، وشارك أيضًا في اللقاء كل من السفير الحسيني عبد الوهاب، والدكتور شريف منصور، والسيدة جاكلين إسحق، ونظم اللقاء الذي شهد الحماس والوطنية والحب العميق لمصر السيدة هايدي سعد المقيمة بلوس أنجلوس .