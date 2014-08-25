وزير الكهرباء يؤكد استرجاع 4160 ميجاوات بنهاية نوفمبر المقبل

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه مساء اليوم الاثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على الدراسة المقدمة من الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء، والتي تنطوي على توجه الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال سياسة تحديد تعريفة التغذية، واتفاقية شراء الطاقة.

وسيتم عرض الدراسة على المجموعة الاقتصادية، لاعتماد الشروط المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى الدراسة القانونية لاتفاقية الشراء، حتى يمكن إعلانها لقطاع المستثمرين.

من جانبه قال وزير الكهرباء، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء لبحث الأزمة الكهربائية، إن هناك عروضا من شركات متعددة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فالمستثمرين يشعرون بأن حركة الاستثمار في مصر إيجابية، خاصة بعد الإعلان عن مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وهناك إقبال حاليا على الاستثمار في مصر.

وأشار المرقبي، خلال عرضه للإجراءات التي تم استخدامها لمجابهة وضع عدم انتظام التيار الكهربي في الفترة الأخيرة مع عدالة تخفيف الأحمال، إلى أن أسباب العجز في الطاقة الكهربائية المنتجة ترجع إلى ظروف طبيعية، ومشاكل تشغيل، ونقص في الوقود، لافتا إلى أنه تم وضع جدول لجميع المحطات على مستوى الجمهورية يشمل ما يتم فيها من أعمال صيانة، وما تحتاجه من وقود وما سيتم استرداده من طاقتها الإنتاجية.

وأكد أنه تم التنسيق مع وزارة البترول لزيادة كميات الغاز الطبيعي، ورفع الضغوط أمام محطات شمال القاهرة، واستكمال أعمال الصيانة العاجلة، وسيؤدي ذلك إلى استرجاع قدرات بمقدار 2560 ميجاوات بنهاية شهر أغسطس، إضافة إلى 520 ميجاوات في سبتمبر و1080 ميجاوات في أكتوبر، بإجمالي قدرات 4160 ميجاوات.

وأوضح المرقبي أنه من المنتظر إضافة وحدات بقدرات 3350 ميجاوات ابتداء من سبتمبر المقبل وحتى نهاية 2015، مشيرا إلى وجود تكثيف للجهود وتوفير للوقود من البترول وزيادة في جهود العاملين بوزارة الكهرباء في الوقت الراهن لإدراكهم المسئولية، وهو ما أدى إلى تحسن الموقف في الأيام القليلة الماضية.

وعن سياسة تخفيف الأحمال وقت الذروة، أكد وزير الكهرباء أن هناك عدالة في تخفيف الأحمال، وأنه لا استثناء سوى للمنشآت الخدمية كالمستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي وغيرها، فلا تنقطع عنها الكهرباء إلا في أضيق الحدود.

من جانبه، عرض وزير البترول الخطوات التي قامت بها الوزارة لزيادة ضغوط الغاز للمحطات في الفترة الأخيرة، فيما كلف رئيس مجلس الوزراء وزير البحث العلمي بالاهتمام بملفين مهمين وهما الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه.

كما وجه المهندس إبراهيم محلب بضرورة الاهتمام بالشكاوى الواردة إلى الخطوط الساخنة التابعة للوزارات، ومحاسبة أي مسئول يقصر في عمله بهذه الخدمة، قائلا: “هذه مصداقية ولن نضحك على الناس، وسأتابع هذا الملف بنفسي”، مشيرا إلى أهمية أن تقوم الوزارات المختلفة بالرد على الشكاوى الواردة للخطوط الساخنة وأن يكون ذلك تحت إشراف الوزير شخصيا.

أ ش أ