«نتنياهو» يجتمع مع وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان لبحث المقترح المصري

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعا بحضور وزير الدفاع، موشيه يعالون، ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، بيني جانتز، ومجموعة من المسؤولين العسكريين الآخرين لمناقشة تطورات الوضع في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، الاثنين، أن الاجتماع من المتوقع أن يناقش مقترح وقف إطلاق النار الأخير، الذي قدمته مصر.

يأتي هذا في وقت، الذي استشهدت فيه إمرأة فلسطينية، وأصيب العشرات ودمر مسجدان وبعض المنازل في سلسلة هجمات شنها جيش الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.