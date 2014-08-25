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«المصريين الأحرار» يتعاون مع «الآثار» لتعريف الأطفال بالتراث

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وقّع حزب المصريين الأحرار بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة لشؤون الآثار، مساء الاثنين، بهدف تعريف الأطفال بتاريخ القديم والحديث وأهمية الحفاظ على الآثار المصرية باعتبارها ثروة قومية وحضارية تمثل تراثاً لمصر وللأجيال القادمة.

وأوضح الحزب في بيان له، مساء الاثنين، أنه تم الاتفاق من خلال هذا البروتوكول على أن يتولى الحزب تنظيم زيارات للأطفال للمناطق الأثرية والتاريخية وبعض مؤسسات الدولة والهيئات الحيوية والمواقع الشرطية والحماية المدنية والنجدة لتعريفهم بتاريخ مصر القديم والحديث وإطلاعهم على طريقة عمل المؤسسات الخدمية.

يأتى ذلك فى إطار مشروع الحزب للتنمية الوطنية للأطفال وأهمية صناعة جيل جديد يؤمن بترات وحضارة هذا الوطن منذ الصغر.

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