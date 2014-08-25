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وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز مبدأ الشفافية مع وفد الرقابة الإدارية

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التقى سامح شكري وزير الخارجية، الإثنين، مع وفد من هيئة الرقابة الإدارية، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارة، وهيئة الرقابة الإدارية استناداً إلى مبادئ الشفافية الكاملة.

وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن «وفد هيئة الرقابة الإدارية قام خلال اللقاء بتسليم الوزير (شكري) درع الهيئة تقديراً للتعاون والشفافية التي تتم في إطارها العلاقات بين وزارة الخارجية وهيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف «عبد العاطي»، أن الوفد أثنى على التنسيق الكامل، والعمل المشترك القائم، لتناول أي قضايا مثارة بشفافية كاملة، وإتاحة الفرصة أمام الرقابة لأداء مهامها الجليلة دون أي عوائق.

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