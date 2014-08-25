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مباحثات «جزائرية – فرنسية» حول الوضع في مالى وليبيا

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تبادل الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبدالقادر مساهل، ومستشارة الرئاسة الفرنسية من أجل إفريقيا، هيلين لوجال، الإثنين، وجهات النظر حول مسار الحوار المالى الشامل.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية بأن المسؤولين تبادلا وجهات النظر حول الحوار المالى الشامل القائم والمساهمة التي يمكن للبلدين تقديمها لمساعدة الأطراف المالية على التوصل لاتفاق شامل يمهد الطريق لحل نهائى ومستدام للأزمة متعددة الأبعاد التي تشهدها مالى مشيرا إلى أن مساهل ولوجال أكدا مجددا تمسكهما بحل في إطار الوحدة الترابية لهذا البلد واتفقا على مواصلة تعميق التشاور فيما بينهما، كما استعرض الطرفان الوضع السائد في ليبيا وانعكاساته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

يذكر أن زيارة العمل التي بدأتها مستشارة الرئيس الفرنسى، فرنسوا هولاند، إلى الجزائر، تهدف إلى مناقشة الوضع في إفريقيا لاسيما في الساحل وليبيا وإفريقيا الوسطى وتندرج في إطار المشاورات المنتظمة بين الجزائر وفرنسا.
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