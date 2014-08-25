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محكمة سعودية تقضى بسجن 17 متهما أدينوا بـ«الإرهاب»

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أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بالسجن على 17 متهما ضمن مجموعة مكونة من 67 متهما وذلك بممدد متفاوتة من 9 إلى 33 سنة إدينوا بتهم مختلفة منها «اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتيات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك».

كما أدينوا بـ«الإنضمام لخلية إرهابية داخل البلاد، والقناعة بأن ما يقوم به أفراد التنظيم الإرهابي من أعمال تفجير وتدمير وقتل هو جهاد في سبيل الله، والتواصل مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي والتستر عليهم وتأمين المأوى لهم, وتأسيس جبهة إعلامية مساندة للتنظيم الإرهابي، وإمدادها بالمواد الإعلامية التحريضية, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بغرض الإفساد والإخلال بالأمن, وتزوير الأوراق الرسمية», وغير ذلك من تهم, وجاءت الإدانات بحقهم متفاوتة.

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