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مسؤول إيراني: طائرة التجسس الإسرائيلية مجهزة بآلتي تصوير ذات جودة عالية

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أعلن قائد القوة الجوفضائية الإيرانية، البريجادير أمير على حاجي زادة، أن الطائرة من دون طيار الإسرائيلية، التي أسقطت في الأجواء الإيرانية هي من نوع «هرمس»، ومجهزة بآلتي تصوير تلتقطان الصور بجودة عالية.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن زادة قوله، الإثنين، « الطائرة من دون طيار هي من نوع (هرمس)، ومصنعة في الكيان الصهيوني، وهي تنفذ عملياتها في نطاق يبلغ 800 كيلومتر وبإمكانها التحليق لمسافة 1600 كيلومتر بعد التزود بالوقود مرة واحدة».

وأكد حاجي زادة أنه نظرا لكمية الوقود الكبيرة في هذه الطائرة وإصابتها بصاروخ فقد اشتعلت النيران فيها، ومن ثم تحطمت.

ولفت قائد القوة الجوفضائية الإيرانية إلى أنه تم العثور على بعض الأجزاء السليمة من هذه الطائرة حيث يتم الان تحليلها ودراستها، موضحا أن المسافة من الجناح إلى الجناح في هذه الطائرة تبلغ نحو 5.5 متر، والطائرة لها كاميرتان قادرتان على التقاط الصور بجودة عالية.


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