المصالحة تشق «تحالف مرسى» بعد دعوة «الوسط والوطن» للمشاركة في البرلمان

كشف مصدر قيادى بـ«تحالف دعم الشرعية» عن ارتفاع حدة الخلافات داخل التحالف حول فكرة المصالحة مع النظام، حيث يطالب حزبا الوطن السلفى والوسط بضرورة قبول المبادرات المطروحة أو تبنى مبادرات جديدة تمهد للمشاركة فى الحياة السياسية وخوض انتخابات البرلمان القادمة، فيما أصر كل من جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية على رفض التصالح دون الاعتراف بما سموه شرعية الرئيس المعزول محمد مرسى.

وطالب راضى شرارة، القيادى بحزب الوطن، عضو التحالف الموجود فى تركيا، النظام الحالى والتحالف بلم الشمل وضرورة تبنى مبادرة جادة ترعاها أطراف دولية، وقال فى بيان: «ﻻ يوجد شىء لم يعرف الشرع له حلاً فى كل ما يلزم للوصول إلى بر الأمان». فى المقابل، انتقد مجدى سالم، القيادى بالتحالف، رئيس الحزب الإسلامى، التابع لتنظيم الجهاد، «دعوة شرارة»، وقال فى بيان إن أعضاء التنظيم رفضوا من قبل المبادرات والمصالحات أثناء وجودهم فى السجن خلال عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ودعا أنصار الرئيس المعزول إلى الاستمرار فى رفض الوضع الراهن.

فى السياق ذاته، طالب محمد العمدة، المعروف بتأييده لمرسى، والذى تم إخلاء سبيله قبل أيام على ذمة قضايا تحريض على القتل، بضرورة إجراء مصالحة وطنية عاجلة للم شمل البلاد، والاعتراف بشرعية السيسى كأمر واقع، وفق تعبيره.

واشترط «العمدة» لإتمام المصالحة ضمان حقوق الشهداء، والإفراج عن المعتقلين، والاعتراف بشرعية جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وتوفير مناخ ديمقراطى للعمل السياسى، وتعديل قانونى التظاهر والانتخابات، والاتفاق على آلية لتعديل الدستور تكفل التوافق الشعبى حول نصوصه، على حد قوله.

وقال «العمدة»، فى بيان الأثنين، إن التصالح من قبيل الاعتراف بالأمر الواقع وليس الاعتراف بشرعية الانقلاب، واعتبار فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى مرحلة انتقالية يتعاون فيها الجميع لتحقيق مصالحة بين جميع فئات المجتمع وأحزابه، تكفل الاتفاق على مجموعة القيم الأساسية التى تمثل الحد الأدنى الذى ينبغى التزام المجتمع المصرى به فى السياسات الداخلية والخارجية مع ضرورة الاتفاق على تحديد وضعية المؤسسة العسكرية فى النظامين القانونى والسياسى للدولة، باعتبار هذه الوضعية هى سبب كل ما حدث، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه سيعرض مبادرة تنطوى على عناصر تفصيلية، ويهيب بالجميع التجاوب مع الدعوة، لأنه لا يمكن لدولة النهوض وهى تعانى من انقسام حاد.