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قرار بسريان الإعفاء الجمركي لأتوبيسات مصر للسياحة

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.

وينص التعديل على عدم سريان الحظر على أتوبيسات شركة للسياحة نتيجة تغيير الغرض الذي حصلت على الإعفاء الجمركي من أجله، بعد توجه لاستخدام تلك الأتوبيسات المملوكة للشركة، وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام، في تقديم خدمة النقل الجماعي للركاب بالقاهرة الكبرى، وذلك لاعتبارات قومية تتعلق باستخدام جميع الأصول المتاحة في الدولة، في تقديم خدمة نقل ركاب جماعي متميزة على مستوى الجمهورية، وتعويض العجز في نسبة الأتوبيسات إلى عدد السكان.

وافق مجلس الوزراء على إعفاء الفنادق العائمة من رسوم التراكي العائمة بالمراسي الخاصة بمركز ومدينة إسنا بنسبة 50% من هذه الرسوم، وذلك حتى زوال الظروف الحالية وعودة السياحة النيلية إلى معدلاتها الطبيعية.

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