ماذا فعلت صفقات الزمالك في الفوز على المطاحن 6-0

اختبر حسام حسن المدير الفني للزمالك عددا من الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي، وجهزها للموسم الجديد خلال الفوز على المطاحن وديا مساء الاثنين بنتيجة 6-0.

أحمد عيد عبد الملك كان نجم المباراة، إذ أحرز 3 أهداف (هاتريك)، وذلك خلال الـ45 دقيقة الأولى التي خاضها مع الفريق تحت لواء المدير الفني، حسام حسن.

المباراة شهدت تألقا كبيرا لأيمن حفني، الذي استعرض مهاراته في المراوغات وإرسال الكرات من فوق رأس حارس مرمى المطاحن، لكنه لم يسجل.

وصنع حفني هجمة مميزة لأحمد عيد، كانت الأجمل في اللقاء، بعدما بدأ عبد الملك اللعب بالتمرير إلى أيمن، ليراوغ مرتين ثم يرسل عرضية يأتي منها الهدف الثاني للزمالك.

وتألق كذلك أحمد سمير الظهير الأيسر القادم من الداخلية، بعدما أرسل عددا من العرضيات إحداها ترجمها عيد عبد الملك لهدف.

وشهد اللقاء كذلك تحركا مميزا من باسم مرسي، لكن اللاعب الدولي أهدر عددا من الفرص للتسجيل.

وسجل أحمد علي هدفا في الشوط الثاني، وكذلك وضع محمد عبد المجيد هدفين في السداسية البيضاء.

ويلعب الزمالك مباراة جديدة ودية، أمام 6 اكتوبر مساء يوم الثلاثاء.