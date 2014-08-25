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حفيد عرابى يتوجه لمحور قناة السويس مرتديا بدلة جده العسكرية

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حفيد عرابى يتوجه لمحور قناة السويس مرتديا بدلة جده العسكرية حفيد عرابى يتوجه لمحور قناة السويس مرتديا بدلة جده العسكرية

قال “عبد الفتاح عرابى”، حفيد الزعيم “أحمد عرابى”، إنه سيتوجه إلى قناة السويس الجمعة المقبلة بصحبة عدد من القيادات الشعبية والنشطاء وجمعية حلم بلدنا لزيارة منطقة حفر قناة السويس.

وقال عرابى، إنه عقد العزم على ارتداء زى جده الزعيم “البدلة العسكرية” تقديرا لهذا المشروع العظيم.

يذكر أن هذه المرة الثانية التى يرتدى فيها “عبد الفتاح”، زى جده فى غير الاحتفالية الرسمية التى تقيمها المحافظة بمناسبة العيد القومى، وكانت المرة الأولى خلال التصويت على تعديلات الدستورية لعام 2013، حيث دخل اللجنة الانتخابية على الحصان مرتديا الزى العسكرى الخاص بجده.

ويعتبر عبد الفتاح عرابى أحد أحفاد الزعيم الذين مازالوا يعيشون بقرية هرية رزنة، مركز الزقازيق، بمسقط رأس الزعيم بالشرقية، وحريص على إحياء تراث جده وأنه يرتدى زى جده الزعيم مرة كل عام فى احتفالية العيد القومى للشرقية، بمناسبة ذكرى وقفة الزعيم عرابى أمام الخديوى توفيق.

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