أخبار عاجلة

إنتظروا النجمة " لوسي " والنجم " أحمد زاهر " في عيش الليلة مع أشرف عبد الباقي الخميس الـ 9 مساءً -
تعرف علي موعد صرف العلاوة لجميع العاملين وقيمتها علي حسب درجات الموظفين -
بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا -
مدير قناة العربية يكشف عن محتوى مكالمة هاتفية بين الملك سلمان وترامب بشأن الإخوان المسلمين ودور خطير للعاهل السعودي -
خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«السيسي» يستقبل أمين «التعاون الإسلامي» الثلاثاء

  • مصر
  • 16
Google+ Print

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، الثلاثاء، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، إياد مدني، خلال زيارته للقاهرة التى تبدأ مساء الإثنين، بحسب بيان للمنظمة.

وقال البيان إن أمين المنظمة، سيلتقى كذلك سامح شكرى، وزير الخارجية، إلى جانب عدد من المسئولين المصريين.

ومن المتوقع أن يبحث «مدني» خلال مقابلته مع القيادة المصرية، وفقا للبيان، جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء رئاسة للقمة الإسلامية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وجهود ومبادرات المنظمة على الساحتين الإقليمية والدولية، والدور المصرى المحوري فى دفع العمل الإسلامى المشترك فى جميع المجالات.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري

قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري

هنري: لقاء السيسي وترامب تاريخي.. ويعكس تطور إيجابي لعلاقة مصر وأمريكيا

هنري: لقاء السيسي وترامب تاريخي.. ويعكس تطور إيجابي لعلاقة مصر وأمريكيا

رئيس «مشروعات» البرلمان: أمريكا مشغولة بمصر

رئيس «مشروعات» البرلمان: أمريكا مشغولة بمصر