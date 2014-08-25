«السيسي» يستقبل أمين «التعاون الإسلامي» الثلاثاء

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، الثلاثاء، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، إياد مدني، خلال زيارته للقاهرة التى تبدأ مساء الإثنين، بحسب بيان للمنظمة.

وقال البيان إن أمين المنظمة، سيلتقى كذلك سامح شكرى، وزير الخارجية، إلى جانب عدد من المسئولين المصريين.

ومن المتوقع أن يبحث «مدني» خلال مقابلته مع القيادة المصرية، وفقا للبيان، جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء رئاسة مصر للقمة الإسلامية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وجهود ومبادرات المنظمة على الساحتين الإقليمية والدولية، والدور المصرى المحوري فى دفع العمل الإسلامى المشترك فى جميع المجالات.