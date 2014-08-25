برجر العجل مع الفطر...وجبة مميزة وشهية لحميتك

الإثنين 25-08-2014 09:57
الوصفة مقدمة من أخصائية التغذية نورا عبدالهادي
المقادير:
4 قطعة من الخبز برجر أسمر صغير الحجم
4 شرحة من جبن فريكو القليل الدسم
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
300 جرام من لحم العجل المفروم ناعماً
3 ملعقة كبيرة من خبز التوست المحمّص والمطحون ناعماً
3 ملعقة كبيرة من الحليب السائل مكثف لايت
1 بصلة خضراء مفرومة ناعماً
4 ملعقة كبيرة من الفطر المجفّف المطحون
البهارات التالية،: 1/4 ملعقة صغيرة من كل من: فلفل أسود، وزنجبيل، وبهار سادة، ومطحون حبوب المسترد، وكزبرة ناشفة، وبودرة الثوم، وبودرة البصل.
2 حبّة من البصل الناشف الكبير الحجم، والمقطع إلى شرحات طولية.
12 حبة فطر (جامبو) كبيرة الحجم، ومقطّعة إلى شرحات عريضة.
1/4 ملعقة صغيرة ملح
طريقة التحضير:
- يُخلط اللحم جيّداً مع مطحون الخبز المحمّص، والحليب، والبصل الأخضر المفروم، ومطحون الفطر المجفّف، والبهارات والملح.
- يُشكّل اللحم إلى 4 أقراص برجر.
- يُدهن صاج الشواء بزيت الزيتون، وتُشوى أقراص البرجر.
- تُقلّب شرحات البصل مع رشّة من ملح البحر على النار، من دون إضافة أيّ زيوت، ثمّ يُضاف إليها الفطر، وتقلّب معاً.
- توضع أقراص البرجر، وفوقها شريحة الجبن، وتُغطّى بخليط الفطر داخل الخبز.
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