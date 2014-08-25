برجر العجل مع الفطر...وجبة مميزة وشهية لحميتك

الوصفة مقدمة من أخصائية التغذية نورا عبدالهادي

المقادير:

4 قطعة من الخبز برجر أسمر صغير الحجم

4 شرحة من جبن فريكو القليل الدسم

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

300 جرام من لحم العجل المفروم ناعماً

3 ملعقة كبيرة من خبز التوست المحمّص والمطحون ناعماً

3 ملعقة كبيرة من الحليب السائل مكثف لايت

1 بصلة خضراء مفرومة ناعماً

4 ملعقة كبيرة من الفطر المجفّف المطحون

البهارات التالية،: 1/4 ملعقة صغيرة من كل من: فلفل أسود، وزنجبيل، وبهار سادة، ومطحون حبوب المسترد، وكزبرة ناشفة، وبودرة الثوم، وبودرة البصل.

2 حبّة من البصل الناشف الكبير الحجم، والمقطع إلى شرحات طولية.

12 حبة فطر (جامبو) كبيرة الحجم، ومقطّعة إلى شرحات عريضة.

1/4 ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:

- يُخلط اللحم جيّداً مع مطحون الخبز المحمّص، والحليب، والبصل الأخضر المفروم، ومطحون الفطر المجفّف، والبهارات والملح.

- يُشكّل اللحم إلى 4 أقراص برجر.

- يُدهن صاج الشواء بزيت الزيتون، وتُشوى أقراص البرجر.

- تُقلّب شرحات البصل مع رشّة من ملح البحر على النار، من دون إضافة أيّ زيوت، ثمّ يُضاف إليها الفطر، وتقلّب معاً.

- توضع أقراص البرجر، وفوقها شريحة الجبن، وتُغطّى بخليط الفطر داخل الخبز.

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