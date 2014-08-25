أخبار عاجلة

إنتظروا النجمة " لوسي " والنجم " أحمد زاهر " في عيش الليلة مع أشرف عبد الباقي الخميس الـ 9 مساءً -
تعرف علي موعد صرف العلاوة لجميع العاملين وقيمتها علي حسب درجات الموظفين -
بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا -
مدير قناة العربية يكشف عن محتوى مكالمة هاتفية بين الملك سلمان وترامب بشأن الإخوان المسلمين ودور خطير للعاهل السعودي -
خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

برجر العجل مع الفطر...وجبة مميزة وشهية لحميتك

Google+ Print
برجر العجل مع الفطر...وجبة مميزة وشهية لحميتك برجر العجل مع الفطر...وجبة مميزة وشهية لحميتك

الإثنين 25-08-2014 09:57

الوصفة مقدمة من أخصائية التغذية نورا عبدالهادي 

 

 

المقادير:

4 قطعة من الخبز برجر أسمر صغير الحجم
4 شرحة من جبن فريكو القليل الدسم
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
300 جرام من لحم العجل المفروم ناعماً
3 ملعقة كبيرة من خبز التوست المحمّص والمطحون ناعماً
3 ملعقة كبيرة من الحليب السائل مكثف لايت
1 بصلة خضراء مفرومة ناعماً
4 ملعقة كبيرة من الفطر المجفّف المطحون
البهارات التالية،: 1/4 ملعقة صغيرة من كل من: فلفل أسود، وزنجبيل، وبهار سادة، ومطحون حبوب المسترد، وكزبرة ناشفة، وبودرة الثوم، وبودرة البصل.
2 حبّة من البصل الناشف الكبير الحجم، والمقطع إلى شرحات طولية.
12 حبة فطر (جامبو) كبيرة الحجم، ومقطّعة إلى شرحات عريضة.
1/4 ملعقة صغيرة ملح

 

طريقة التحضير:
- يُخلط اللحم جيّداً مع مطحون الخبز المحمّص، والحليب، والبصل الأخضر المفروم، ومطحون الفطر المجفّف، والبهارات والملح.
- يُشكّل اللحم إلى 4 أقراص برجر.
- يُدهن صاج الشواء بزيت الزيتون، وتُشوى أقراص البرجر.
- تُقلّب شرحات البصل مع رشّة من ملح البحر على النار، من دون إضافة أيّ زيوت، ثمّ يُضاف إليها الفطر، وتقلّب معاً.
- توضع أقراص البرجر، وفوقها شريحة الجبن، وتُغطّى بخليط الفطر داخل الخبز.

 

 

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي