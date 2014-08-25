«صباحي» يتقدم بمذكرات للنائب العام للإفراج عن المحبوسين احتياطيا

توجه وفد من التيار الشعبي، يقوده حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، ووفد من حزب الدستور ترأسه هالة شكر الله رئيسة الحزب، الإثنين، إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضمن وفد تحالف التيار الديمقراطي للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، الذين لم ثبت إدانتهم في وقائع جنائية.

وتقدم صباحي بمذكرة رقم 17281 عرائض النائب العام، للإفراج عن عمرو عادل عضو التيار الشعبي المحبوس احتياطيا بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية محظورة، استنادا إلى تحريات الأمن الوطني بالمخالفة للواقع والقانون، برغم تقديم ما يفيد عضويته بالتيار الشعبي وحملة صباحي الرئاسية، وعدم انتمائه مطلقا لجماعة الإخوان، حسب المذكرة.

وأشار صباحي إلى أنه طلب الإدلاء بشهادته أمام نيابة قسم المنتزه التي تتولى التحقيق في واقعة عمرو صالح للتأكيد على عضويته بالتيار الشعبي.

كما طالب صباحي في مذكرة رسمية حملت رقم 17279 عرائض النائب العام، بالإفراج عن سناء نجلة المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام المحبوسة احتياطيا على ذمة قضية قصر الاتحادية نظرا للظروف الصحية التي يمر بها والدها، كما تقدم بمذكرة للافراج عن متظاهري الاتحادية ومن بينهم محمد البيلي وفكرية محمد الشهيرة بـ"رانيا الشيخ" عضوي الشعبي بالمحلة الكبرى، وأمر النائب العام بالتحقيق في المذكرات المقدمة وسرعة البت فيها.