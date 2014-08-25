4 ' لا نحتاج ' من أنشيلوتي.. والنتيجة؟

ميسوت أوزيل، راداميل فالكاو، تيبو كورتوا، وأخيرا أنخيل دي ماريا.. أسماء دخل معها كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تحديات من نوع خاص.

وارتبطت هذه الأسماء بالموسم الأول لأنشيلوتي مع ريال مدريد، فاستغنى عن اسمين، ورفض ضم الآخرين.

فهل كان أنشيلوتي مصيبا في 4 مرات قال فيها "لا نحتاج"؟

أنشيلوتي: لا نحتاج أوزيل.. مشكلتنا هي الدفاع

برهن أنشيلوتي تمسكه بصحة قراره بالاستغناء عن أوزيل لأرسنال الصيف الماضي، بالتأكيد على أن فريقه لا يحتاج صانع الألعاب الألماني ولكنه يحتاج لتحقيق الاتزان المطلوب بين الدفاع والهجوم.

وجاءت تصريحات أنشيلوتي بعد سبع جولات من الليجا، حيث استقبلت شباك فريقه سبعة أهداف، بواقع هدف في كل مباراة.

وسجل ليفانتي هدفين آخرين في الجولة الثامنة.

وعلى النقيض، سجل ريال مديد 14 هدفا في نفس الفترة الزمنية في الليجا.

وقال أنشيلوتي: "المشكلة ليست في الهجوم، لقد سجلنا 10 أهداف في دوري الأبطال، وأهداف كثيرة في الليجا، المشكلة في التوازن بخط الدفاع، دخل مرمانا الكثير من الاهداف".

وأرجع وقتها أنشيلوتي النجاح الهجومي لفريقه إلى أنخيل دي ماريا، بعدما بدأ تغيير مركزه في خطة 4-3-3، بالاعتماد عليه كجناح ناحية اليسار وقت الهجوم، وكارتكاز ثالث وقت فقد الكرة.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي يعود إلى 4 أكتوبر 2013: "دي ماريا يقوم بمهامه بشكل جيد للغاية، سجل هدفين في آخر مباراة، يملك القدرة على اللعب في أكثر من مركز، لهذا هو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا".

أنشيلوتي: لا نحتاج إلى كورتوا.. لدينا كاسياس ولوبيز

عاد أنشيلوتي للتأكيد على عدم حاجة فريقه إلى حارس مرمى، في ظل التقارير التي ربطت تيبو كورتوا حارس أتليتكو مدريد وقتها بالانتقال إلى الميرنجي.

وكان ريال مدريد يعتمد على سياسة التناوب بين حارسيه دييجو لوبيز الذي يلعب كل مباريات الليجا، وإيكر كاسياس الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا وكأس الملك.

ويتألق كورتوا المعار من تشيلسي مع أتليتكو مدريد في موسم استثنائي.

وفي النهاية، قام ريال مدريد بالتعاقد هذا الصيف مع الحارس الكوستاريكي كيلو نافاس من ليفانتي، والاستغناء عن دييجو لوبيز لميلان.

وعاد كورتوا إلى تشيلسي، ليبدأ رحلته في الدوري الإنجليزي.

أنشيلوتي عن فالكاو: لا نحتاج مهاجم جديد

يثق كارلو أنشيلوتي في مهاجمه كريم بنزيمة بشكل مبالغ فيه بالنظر إلى أرقام المهاجم الفرنسي الأخيرة، ثقة وصلت إلى حد قيامه ببيع بديله الوحيد ألفارو موراتا إلى يوفنتوس ورفض التعاقد مع راداميل فالكاو.

ويرتبط فالكاو بريال مدريد منذ بداية موسم الانتقالات الصيفية، ولكن الصفقة لا تتم أبدا.

في البداية، قالوا أن ريال مدريد متخوف من حالة ركبة فالكاو بعد العودة من الإصابة بالرباط الصليبي، ولكنه سجل في مباريات فترة الإعداد والدوري الفرنسي.

فبدأ الحديث عن إعارة لمدة موسم، ولكن حتى هذا الحل رفضه أنشيلوتي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي يعود إلى 27 يوليو 2014: "أعتقد أننا لدينا لاعبين نثق في قدراتهم الهجومية، لدينا كريم بنزيمة وإسكو إلى جانب جاريث بيل و كريستيانو رونالدو".

المشكلة ليست فقط في أن بنزيمة يغيب عن التسجيل منذ أبريل الماضي، ولكن أيضا في أن ريال مدريد لن يجد مهاجما إذا تعرض مثلا المهاجم الفرنسي للإصابة أو الإيقاف.

أنشيلوتي: استبعدت دي ماريا لعدم حاجتي له

انقلب أنشيلوتي على دي ماريا رغم الإشادة بدوره الهجومي في بداية الموسم الماضي، فقال أنه لم يستدعه لمباراة إياب الدوري الإسباني التي خسرها ريال مدريد أمام أتليتكو.

وقرر أنشيلوتي أن يواجه رغبة دي ماريا في الرحيل بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبله، فصرح أنه لا يحتاجه، رغم أن الجناح الأرجنتيني كان أخطر أسلحة الميرنجي في مباراة الذهاب بعد مشاركته كبديل.

وتألق الجناح الأرجنتيني مع ريال مدريد على مدار السنوات الأربع التي لعبها من عقده، وبلغ هذا التألق ذروته الموسم الماضي عندما توج مع الفريق الملكي بدوري أبطال أوروبا العاشر.

ولكن جاء التعاقد مع جيمس رودريجيز وتوني كروس ليهدد مستقبل دي ماريا مع الميرنجي، بالإضافة إلى رفض الإدارة تعديل عقده.

وجاءت تصريحات أنشيلوتي رغم التقارير التي أكدت محاولة كريستيانو رونالدو نجم الفريق إقناع دي ماريا بالبقاء.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي يوم 24 أغسطس: "من جانبنا لا ندم.. فعلنا كل شيء من أجل الإبقاء عليه، لكنه قرر الرحيل".

ويقترب دي ماريا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد في صفقة قد تصل إلى 90 مليون يورو بالامتيازات الخاصة التي سيحصل عليها ريال مدريد.