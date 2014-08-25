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بالصور - ألفيش عن الزى البرتقالي: أحب ملابسي واختارها بنفسي

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بالصور - ألفيش عن الزى البرتقالي: أحب ملابسي واختارها بنفسي بالصور - ألفيش عن الزى البرتقالي: أحب ملابسي واختارها بنفسي

أجاب ظهير أيمن برشلونة دانيل ألفيش عن استفسارات الصحفيين العديد حول اختياره لملابسه المثيرة للجدل، مؤكدا أنه يحب تلك الألوان الغريبة.

وظهر ألفيش عقب مباراة برشلونة وإليتشي في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني، مرتديا زي برتقالي كامل، أثار دهشة جميع الحاضرين.

شاهد - صور ألفيش بالزي البرتقالي

وقال ألفيش في تصريحات لصحيفة " ماركا الإسبانية": " أنا أختار ملابسي بنفسي".

و أضاف " أحب ارتداء تلك الألوان".

وشارك ألفيش أساسيا مع برشلونة في افتتاحية الدوري أمام إليتشي، في اللقاء الذي انتهي بثلاثية نظيفة للفريق الكتالوني.

وحصد البرسا أول ثلاث نقاط في عهد مدربه الجديد لويس إنريكي بفضل تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب هدفين من الثلاثة، بجانب المغربي الصاعد منير الحدادي الذي سجل أول أهدافه الرسمية مع الفريق الأول في مشاركته الأولى.

شاهد أهداف اللقاء

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