قبل القمة - 5 لقطات لن تنسي من صراع ليفربول ومانشستر سيتي

ويستعد مانشستر سيتي لاستضافة ليفربول يوم الاثنين في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي علي ملعب "الاتحاد سيتي أوف مانشستر".

ومنذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز، وتتسم مواجهة سيتي أمام ليفربول بالإثارة والقوي والأهداف العديدة، وبالتحديد في السنوات الأخيرة.

فالتقي مانشستر سيتي ضد ليفربول علي ملعب الاتحاد في 81 مباراة، حقق من خلالها الموج الأزرق الفوز في 27 بينما النسبة الأكبر من نصيب ليفربول بـ32 فوز، واحتكم التعادل نتيجة المباراة في 22 مناسبة.

نسبة متقاربة بين الفريقين، علي عكس ما هي عليه في قلعة ليفربول "أنفيلد رود"، إذ حقق الريدز الانتصار في 49 مباراة من أصل 81 أيضا، وانتهت 19 مباراة بالتعادل، وفاز سيتي في 13 مناسبة.

وشهدت مواجهات ليفربول وسيتي العديد من الإثارة و لقطات عديدة لن تمح من ذاكرة متابعي الكرة الإنجليزية.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 لقطات من ذاكرة صراع ليفربول وسيتي

1) سباق الصدارة

يبدو أن مانشستر سيتي يرفض التتويج بلقب الدوري الإنجليزي دون إثارة وتشويق، فبعد إثارة اللحظات الأخيرة من موسم 2011-2012 بتتويج سيتي بدلا من مانشستر يونايتد بعد هدف سيرجيو أجويرو الشهير في مرمي كوينز بارك رينجرز، عادت الإثارة من جديد موسم 2013-2014.

إثارة كبيرة شهدها صراع الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، وبالتحديد بين مانشستر سيتي وليفربول، فالأخير كان قاب قوسين أو أدني من العودة لمنصات التتويج، والأول انتهز الفرصة وتوج باللقب.

في لقاء الذهاب الموسم الماضي علي ملعب "الاتحاد" تقدم ليفربول أولا في الدقيقة 23 بعد ثلاثية ولا أروع من لويس سواريز ورحيم سترلينج وصاحب الهدف فيليب كوتينيو.

تقدم لم يدم أكثر من 10 دقائق لينجح القائد فنيسنت كومباني في تعديل النتيجة من رأسية فشل دفاع ليفربول في التعامل معها، وبعد

قرار حكم المباراة بإلغاء هدف صحيح 100% لليفربول، استغل ألفارو نيجريدو خطأ مينيوليه حارس المرمي ليتقدم لسيتي قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

لتنتهي قمة الدور الأول وقتها بفوز سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

في الدور الثاني كان الموعد مع قمة ستحدد بشكل كبير صاحب اللقب، ليفربول من أجل الانفراد بالصدارة وسيتي من أجل الحفاظ علي الآمال.

وكما كان متوقعا كانت المواجهة هي الأفضل في الدوري الموسم الماضي، الإثارة بدأت مبكرا بهدف سترلينج ثم خروج يايا تورية مصابا ثم تعزيز النتيجة رأسية مارتن سكرتل، لينتهي الشوط الأول 2-0 لليفربول.

شوط ثان لم يقل إثارة عن الأول، فقلص ديفيد سيلفا جناح سيتي الطائر النتيجة، قبل أن يسجل جلين جونسون بالخطأ في مرماه لتعود المباراة لنقطة الصفر.

ولكن أبي كوتينيو أن تنقسم نقاط المباراة بين الفريقين، فأطلق قذيفة صاروخية دمرت مرمي سيتي لتعلن عن فوز ليفربول واقترابه من لقب لم يحقق في نهاية الأمر.

2) حماس القائد

بعد فوز ليفربول بثلاثية علي مانشستر سيتي، ظهر القائد ستيفن جيرارد كقائد كتيبة من الجنود من أجل تحرير لقب الدوري.

وبعد نهاية المباراة، جمع جيرارد لاعبي فريقه في منتصف الملعب، ليزيد من حماسهم من أجل القتال علي اللقب.

لقطة شهدت دموع وحماس كبير من جيرارد، ولكنها ستبقي لقطة حزينة لعدم تمكن جيرارد من قيادة ليفربول لإحراز اللقب.

3) الصياد الأرجنتيني

يتمتع الصياد الماهر باستغلال اقتراب هدفه وفقدانه التركيز في لحظة من أجل اقتناصه، هكذا ظهر سيرجيو أجويرو أمام ليفربول موسم 2012.

أجويرو استغل هفوة غير مبررة من حارس ليفربول وقتها بيبي رينا، ليضع الكرة بمهارة كبيرة ومن خارج حدود المنطقة في المرمي الخالي، وسط ذهول الجميع.

فبعد تقدم ليفربول واقترابه من حسم الثلاث نقاط، أصطاد أجويرو فريسته وهز مرمي ليفربول، لينهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

4) إثارة الكأس

الإثارة تواجدت أيضا في مباريات الفريقين في كأس المحترفين الإنجليزية " كارلينج كاب".

ففي موسم 2011 - 2012 التقي الفريقين في نصف نهائي البطولة، ونجح ليفربول في العودة من ملعب الاتحاد بالفوز بعد ركلة جزاء من القائد جيرارد.

لقاء الذهاب علي ملعب أنفيلد كان وجبة كروية ممتعة للجميع، فتقدم سيتي بهدف، ليعادل جيرارد من ركلة جزاء أيضا.

ليتقدم سيتي من جديد بالنتيجة وسط تألق مبهر من حارس مرمي سيتي جو هارت، تألق وقف أمام الجميع إلا كريج بيلامي، ليحرز هدف قاتل في الدقائق الأخيرة، ويتأهل ليفربول لنهائي البطولة.

5) صاروخ جيرارد

ركلة ركنية لليفربول، يخرجها دفاع سيتي لخارج منطقة الجزاء، وجيراااااااااارد.

ليس كلام معلق المباراة، وإنما كل من تابع لقاء الفريقين موسم 2012، فأنبهر الجميع بقذيفة قاتلة من جانب جيرارد دمرت مرمي مانشستر سيتي.

قذيفة تقدم بها ليفربول علي ملعب الاتحاد، صحيح تقدم لم يدم طويلا فعدل بعدها سيتي النتيجة، إلا أن صاروخ جيرارد سيذل في ذاكرة الجميع.