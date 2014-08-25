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شركة هندية تطلق أرخص هاتف ذكي في العالم وبنظام Firefox OS

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شركة هندية تطلق أرخص هاتف ذكي في العالم وبنظام Firefox OS شركة هندية تطلق أرخص هاتف ذكي في العالم وبنظام Firefox OS

أرخص هاتف في العالم

أطلقت إحدى الشركات التي تربطها مع مؤسسة “موزيلا” شراكة تتعلق بنظام التشغيل التابع لها “فايرفوكس أو إس” Firefox OS، ما وصف بأنه أرخص هاتف ذكي في العالم مع سعر لا يتجاوز 38 دولارًا.

وسيصل الهاتف الذي أطلقته شركة “سبايس” Spice الهندية، باسم “سبايس فاير ون مي-إف إكس 1″ Spice Fire One Mi-FX 1 إلى السوق الهندية، التي تعد أسرع أسواق الهواتف الذكية نموًا في العالم، بتاريخ 29 آب/أغسطس الجاري.

ويقدم الهاتف الجديد، الذي يدعم شريحتي اتصال، كاميار خلفية بدقة 2 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 1.3 ميجابكسل، ويدعم الشبكات اللاسلكية “واي فاي”، وتقنية “بلوتوث”.

وبحسب البوابة العربية للعلوم التفنية، يقدم “سبايس فاير ون مي-إف إكس 1″ شاشة بقياس 3.5 بوصات وبدقة 480×320 بكسل، ومعالجًا يعمل بتردد 1 جيجاهرتز، كما يأتي الجهاز مع عدد من التطبيقات المثبتة سابقًا، مثل “فيسبوك”، و “تويتر”.

وتعتزم شركة “إنتكس” Intex، وهي شريك آخر لمؤسسة “موزيلا”، هذه الأيام إطلاق هاتف بنظام “فايرفوكس أو إس”، وبسعر قد لا يتجاوز 25 دولارًا.

 

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