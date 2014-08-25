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الأربعاء المقبل محمد محسن ودينا الوديدى والتخت العربى يحيون حفلات مهرجان القلعه

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الأربعاء المقبل محمد محسن ودينا الوديدى والتخت العربى يحيون حفلات مهرجان القلعه الأربعاء المقبل محمد محسن ودينا الوديدى والتخت العربى يحيون حفلات مهرجان القلعه

يقدم كل من  محمد محسن ودينا الوديدى  والتخت العربى مجموعه من أغانيهم من خلال حفلاتهم ضمن فعاليات الدورة الـ 23 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء،والتى تقام مساء الاربعاء 27 اغسطس .

وعلى مسرح المحكى 1،وتحديدا فى الثامنة مسائا، يقدم المطرب محمد محسن نخبة من الأغانى التراثية لـ سيد درويش والشيخ إمام،و منها قوم يا مصرى ، أهو ده اللى صار ، التحفجية والله تستاهل يا قلبى ، البحر بيضحك ليه ، خايف اقول اللى ف قلبى ،  بالإضافة إلى باقة من أعماله الخاصة منها اللف ف شوارعك ،  لو يطول الليل ،  بندعيلكوا ، غنوة سلام ، وحدى ، انا اتوب عن حبك ، غنوة مبتكملش وخلى القمر طالع .

 فى العاشرة مساء على مسرح المحكى 2 تغنى المطربه دينا الوديدى نخبة من اعمالها الخاصة ،و منها تدور وترجع ، يحدثنى الشجر ، الغش ، السيرة ، بعد البيبان ، وحدة ، الحرام هو الحرام وعلى ورق الفل.

وعلى المسرح المكشوف بالاوبرا  تقدم فى الثامنة مساء فرقة التخت العربى بقيادة ياسر معوض، مجموعه من أشهر أغانى التراث الموسيقى العربية منها يا أم الدنيا ، يا حاسدين الناس ، ودع هواك ، أنساك ، هو صحيح ، لسه فاكر ، اهواك ، سواح ، جانا الهوا ، يا جميل .

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