ضبط تاجرة مخدرات وشقيقها بأسوان وبحوزتهما 390 قرص مخدر وكيلو بانجو‎

تمكنت وحدة مباحث قسم أول أسوان من ضبط أشهر تاجرة مخدرات والمطلوب ضبطها وإحضارها في قضيتين سابقتين.

وكانت قوة من مباحث قسم أول أسوان برئاسة الرائد أحمد خلف الله رئيس مباحث قسم أول قد داهمت منزل “نجلاء س م” الشهيرة بـ”دنيا – 43 سنة” ومقيم في الربع الخراب دائرة القسم، وتم ضبطها وبحوزتها 390 قرص مخدر ومبلغ مالي، كما تم ضبط شقيقها “حماده ت، – 37 سنة” الشهير بـ”حمادة الجعيدي” ومقيم في ذات العنوان وبحوزته كيلو بانجو.

وبمواجهتهما أقرا حيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.