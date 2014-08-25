أخبار عاجلة

إنتظروا النجمة " لوسي " والنجم " أحمد زاهر " في عيش الليلة مع أشرف عبد الباقي الخميس الـ 9 مساءً -
تعرف علي موعد صرف العلاوة لجميع العاملين وقيمتها علي حسب درجات الموظفين -
بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا -
مدير قناة العربية يكشف عن محتوى مكالمة هاتفية بين الملك سلمان وترامب بشأن الإخوان المسلمين ودور خطير للعاهل السعودي -
خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط تاجرة مخدرات وشقيقها بأسوان وبحوزتهما 390 قرص مخدر وكيلو بانجو‎

Google+ Print
ضبط تاجرة مخدرات وشقيقها بأسوان وبحوزتهما 390 قرص مخدر وكيلو بانجو‎ ضبط تاجرة مخدرات وشقيقها بأسوان وبحوزتهما 390 قرص مخدر وكيلو بانجو‎

أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث قسم أول أسوان من ضبط أشهر تاجرة مخدرات والمطلوب ضبطها وإحضارها في قضيتين سابقتين.

وكانت قوة من مباحث قسم أول أسوان برئاسة الرائد أحمد خلف الله رئيس مباحث قسم أول قد داهمت منزل “نجلاء س م” الشهيرة بـ”دنيا – 43 سنة” ومقيم في الربع الخراب دائرة القسم، وتم ضبطها وبحوزتها 390 قرص مخدر ومبلغ مالي، كما تم ضبط شقيقها “حماده ت، – 37 سنة” الشهير بـ”حمادة الجعيدي” ومقيم في ذات العنوان وبحوزته كيلو بانجو.

وبمواجهتهما أقرا حيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا