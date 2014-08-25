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اختتام أعمال الاجتماع الرابع لدول جوار ليبيا بالقاهرة

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اختتام أعمال الاجتماع الرابع لدول جوار ليبيا بالقاهرة اختتام أعمال الاجتماع الرابع لدول جوار ليبيا بالقاهرة

سامح شكري- وزير الخارجية

اختتمت بعد عصر اليوم الاثنين، اعمال الاجتماع الرابع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا والتى انطلقت صباح اليوم بالقاهرة برئاسة .

وناقش الاجتماع الذى افتتحه وزير الخارجية سامح شكرى الخطوات المتعلقة بدعم ليبيا بشكل جماعى فى ضوء المبادرة التى طرحها شكرى وقام الوفد المصرى بتوزيع نصها على الاطراف المشاركة فى الاجتماع فى شكل اعلان يصدر عن المشاركين فى الاجتماع ويشمل مقترحات بمحاور رئيسية ترمى الى استعادة دور الدولة الليبية والعمل على سحب السلاح الذى تحمله مختلف الميليشيات دون تمييز وبشكل متزامن.

وشارك في الاجتماع، الذي عقد بأحد الفنادق الكبرى، وزراء خارجية كل من ليبيا والجزائر وتونس والسودان وتشاد ومسؤول من دولة النيجر، فضلا عن الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكذا داليتا محمد داليتا، مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، وناصر القدوة، مبعوث الجامعة العربية.

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