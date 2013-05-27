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كارم محمود: نقابة الصحفيين تتعرض لمثل ما تعرضت له السلطة القضائية

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كارم محمود: نقابة الصحفيين تتعرض لمثل ما تعرضت له السلطة القضائية كارم محمود: نقابة الصحفيين تتعرض لمثل ما تعرضت له السلطة القضائية

قال كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين - تعليقا على قرار المجلس الأعلى للصحافة بمنع التجديد للصحفيين بعد سن الستين - إن هناك محاولة لتصفية المؤسسات من الخبرات التى استعصى على هؤلاء أخونتهم أو لأنهم لا يسايرون النظام الحالى، لافتا النظر إلى أن هناك من تجاوز الخامسة والستين وتم المد له وآخرين لم يتم المد لهم مما أحدث نوعا من التمييز بين الصحفيين غير مقبول.

وأضاف محمود أثناء حديثه لبرنامج من جديد مع الإعلامية شريهان أبو الحسن أن نقابة الصحفيين تتعرض لمثل ما تعرضت له السلطة القضائية.

وأكد محمود أن نقابة الصحفيين ستخوض المعركة حتى النهاية وستنفذ القانون وقرارات الجمعية العمومية، وأن أى عضو فيها مهما علا شأنه يحاول عرقلة قرارات الجمعية العمومية سيتم إحالته إلى التحقيق والتأديب.

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مصر 365