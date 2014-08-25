«حماس»: شهادة الناجين من «الهولوكوست» تكشف كذب حكومة «نتنياهو»

اعتبرت حركة «حماس» أن شهادة عدد من الناجين من المحرقة النازية، «الهولوكوست»، بأن ما تقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة «إبادة جماعية» يكشف زيف الرواية الإسرائيلية، وكذب حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم إن شهادة الناجين من «الهولوكوست» بأن ما تقوم به إسرائيل في غزة «إبادة جماعية» يكشف زيف الرواية الإسرائيلية، وكذب حكومة الاحتلال، وأضاف أن هذه الشهادة «ستمثل إسهامة مهمة في تحشيد الرأي العام العالمي لصالح الفلسطينيين».

وكان مئات اليهود الناجين من المحرقة انضموا إلى الحملات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخصوصاً استهداف المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء وذلك من خلال التوقيع على رسالة مفتوحة يدينون فيها ما وصفوه بـ«الإبادة الجماعية» للفلسطينيين على يد جيش الاحتلال في قطاع غزة.

ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الأحد، الرسالة المفتوحة التي أصدرتها الشبكة اليهودية الدولية لمناهضة الصهيونية، وتحمل توقيع 40 يهودياً من الناجين من المحرقة «الهولوكوست» و287 من سلالاتهم.

وتدعو الرسالة، التي نقلتها وسائل إعلام فلسطينية محلية إلى مقاطعة شاملة لإسرائيل اقتصاديا، وثقافيا، وأكاديميا وذلك احتجاجا على مساعيها لتدمير قطاع غزة، على حد تعبير الرسالة.