إيران تعلن اعتزامها تسليح المقاومة الفلسطينية ردًا علي تجسس إسرائيل

أعلنت إيران الاثنين عن عزمها تسليح الفلسطينيين ردًا على إرسال إسرائيل طائرة استطلاع إلى إيران تم اسقاطها، على ما صرح قائد عسكري إيراني رفيع.

وقال قائد سلاح الجو في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده “سنسرع تسليح الضفة الغربية ونحتفظ بالحق في أي رد” على هذه الطائرة “من طراز هرمس” التي اسقطت مع اقترابها من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في وسط ايران، في تصريح اورده الموقع الرسمي للحرس الثوري سباه نيوز.

الاحد اكدت ايران التي لا تعترف باسرائيل اسقاط “طائرة استطلاع للتجسس تابعة للكيان الصهيوني كانت تحاول الاقتراب من منشأة نطنز النووية”.

> واكد حاجي زاده “في حال تكرار اعمال كهذه سيكون ردنا مدمرا”.

واوضح ان “الطائرة التي اسقطت من طراز هرمس من صنع الكيان الصهيوني، إنها طائرة استطلاع خفية قادرة على التواري امام اجهزة الرادار”، وذلك في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الذي بث صورا اعلن انها لحطام الطائرة.

وأضاف العميد الإيراني “تم العثور على قطع سليمة من الطائرة يجري تحليلها حاليا”.

وتابع ان مدى تحليق الطائرة هو 800 كلم وانها “اقلعت من بلد ثالث” من دون تحديده.

واضاف “رصدها نظام المراقبة الخاص بالجيش واسقطت بصاروخ ارض-جو اطلقه الحرس الثوري”.

ثم اضاف ان الطائرة “مزودة بآلتي تصوير ويمكنها التقاط صور عالية النوعية. ويبلغ طول جانحيها بالاجمال خمسة امتار ونصف”.

وتشمل منشأة نطنز المصنع الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في ايران الذي يحوي اكثر من 16 الف جهاز طرد مركزي، فيما هناك حوالى 3000 جهاز مماثل في منشأة فوردو المبنية داخل جبل ويصعب تدميرها.

وهددت اسرائيل تكرارا بمهاجمة المنشآت النووية الايرانية.

أ ف ب