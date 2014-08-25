على خطى اللمبى وأتش دبور .. السينما فى إنتظار «المواطن برص»

كتب_ مصطفى حمزة

على غرار تجارب محمد سعد واحمد مكى فى إستثمار نجاح الشخصيات التى سبق وقدموها بأعمالهم،يخوض الممثل الشاب رامى غيط تجربة إخراج وبطولة فيلمه السينمائى الأول”المواطن برص”،المقرر عرضه فى عيد الأضحى المقبل.

و تدور احداث الفيلم حول شخصيه ” البرص” ،التي قام بتجسيدها رامي غط من قبل في فيلم ” دكان شحاته” للمخرج خالد يوسف .

الفيلم يشا رك فى بطولته دينا فؤاد ،سامى مغاورى، رجاء الجداوى ،لطفى لبيب، سيناريو و حوار رفيق مكرم ،و إنتاج افلام محمد ابو العزم.

“اللمبى” تميمة حظ محمد سعد

عام2000كان الظهور الأول لشخصية “اللمبى”،من خلال فيلم “الناظر”،وشارك بها محمد سعد فى العمل الذى قام ببطولته الراحل علاء ولى الدين،وبعدها بعامين عاد لإستثمار نجاحة فى ادائها،وقدم بها أولى بطولاته السينمائيه،ورغم ما أثارة الفيلم من قضايا،قبل وبعد عرضه،نجح “اللمبى فى تحقيق إيرادا قياسيا بلغ 22مليون جنيها.

وشجع النجاح القياسى لشخصية “اللمبى” الفنان محمد سعد على تقديمها بافلام “اللى بالى بالك” عام 2003،”اللمبى 8 جيجا”2010، وكانت هناك فكرة لتقديم عملا أخرا بعنوان “اللمبى وجوليت”.

ورغم تأكيد سعد بأكثر من حوار انه تخلص من طريقة أداء وكلام شخصية “اللمبى”،إلأ انه عاد لتقديمها فى رمضان الماضى من خلال مسلسل “فيفا أطاطا”، حيث أعاد بالعمل نفسه تقديم شخصية “أطاطا”،التى ظهرت للمرة الألى فى فيلمه “عوكل”عام 2004.

“دبور”أحمد مكى

عام 2006 و تحديدا بالموسم الأول لسيت كوم “تامر وشوقيه “،كان الظهور الأول لشخصية “هيثم إبراهيم النزهى” الشهير باسم “أتش دبور”،وأداها الفنان أحمد مكى بنجاح لفت نظر الفنان الكبير عادل إمام، وطلب مشاركته بنفس الشخصية فى فيلم “مرجان أحمد مرجان”عام2007،وبعدها بعام واحد أستثمر مكى تلك الدفعه ليقدم أول بطولة سينمائيه مطلقه له فى فيلم “أتش دبور”.

عام 2009قدم مكى ثانى أفلامه “طير انت”،والى جانب الشخصيات المختلفة التى قدمها،قدم أيضا شخصية “أتش دبور”،وظهر ت لأول مرة

شخصية “الكبير”.وهى الشخصيه التى واصل تقديمها منذ عام 2010فى مسلسل رمضانى يحمل اسمها. ومن خلالة ايضا أعاد تقديم شخصية “حزلقوم” ،التى كان ظهورها الاول يضا عام 2010 فى فيلم “لآ تراجع ولا استسلام”