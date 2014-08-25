أخبار عاجلة

إنتظروا النجمة " لوسي " والنجم " أحمد زاهر " في عيش الليلة مع أشرف عبد الباقي الخميس الـ 9 مساءً -
تعرف علي موعد صرف العلاوة لجميع العاملين وقيمتها علي حسب درجات الموظفين -
بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا -
مدير قناة العربية يكشف عن محتوى مكالمة هاتفية بين الملك سلمان وترامب بشأن الإخوان المسلمين ودور خطير للعاهل السعودي -
خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

على خطى اللمبى وأتش دبور .. السينما فى إنتظار «المواطن برص»

Google+ Print

borsكتب_ مصطفى حمزة

على غرار تجارب محمد سعد واحمد مكى فى إستثمار نجاح الشخصيات التى سبق وقدموها بأعمالهم،يخوض الممثل الشاب رامى غيط تجربة إخراج وبطولة فيلمه السينمائى الأول”المواطن برص”،المقرر عرضه فى عيد الأضحى المقبل.

و تدور احداث الفيلم حول شخصيه ” البرص” ،التي قام بتجسيدها رامي غط من قبل في فيلم ” دكان شحاته” للمخرج خالد يوسف  .

الفيلم يشا رك فى بطولته دينا فؤاد ،سامى مغاورى، رجاء الجداوى ،لطفى لبيب، سيناريو و حوار رفيق مكرم ،و إنتاج افلام محمد ابو العزم.

“اللمبى” تميمة حظ محمد سعد

عام2000كان الظهور الأول لشخصية “اللمبى”،من خلال فيلم “الناظر”،وشارك بها محمد سعد فى العمل الذى قام ببطولته الراحل علاء ولى الدين،وبعدها بعامين عاد لإستثمار نجاحة فى ادائها،وقدم بها أولى بطولاته السينمائيه،ورغم ما أثارة الفيلم من قضايا،قبل وبعد عرضه،نجح “اللمبى فى تحقيق إيرادا  قياسيا بلغ 22مليون جنيها.

وشجع النجاح القياسى لشخصية “اللمبى” الفنان محمد سعد على تقديمها بافلام “اللى بالى بالك” عام 2003،”اللمبى 8 جيجا”2010، وكانت هناك فكرة لتقديم عملا أخرا بعنوان “اللمبى وجوليت”.

فيلم اللمبىورغم تأكيد سعد بأكثر من حوار انه  تخلص من طريقة أداء وكلام شخصية “اللمبى”،إلأ  انه عاد لتقديمها فى رمضان الماضى من خلال مسلسل “فيفا أطاطا”، حيث أعاد بالعمل نفسه تقديم شخصية “أطاطا”،التى ظهرت للمرة الألى فى فيلمه “عوكل”عام 2004.

“دبور”أحمد مكى

عام 2006 و تحديدا بالموسم الأول لسيت كوم “تامر وشوقيه “،كان الظهور الأول لشخصية “هيثم إبراهيم النزهى” الشهير باسم “أتش دبور”،وأداها الفنان أحمد مكى بنجاح لفت نظر الفنان الكبير عادل إمام، وطلب مشاركته بنفس الشخصية فى فيلم “مرجان أحمد مرجان”عام2007،وبعدها بعام واحد أستثمر مكى تلك الدفعه ليقدم أول بطولة سينمائيه مطلقه له فى فيلم “أتش دبور”.

بوستر اتش دبورعام 2009قدم  مكى  ثانى أفلامه “طير انت”،والى جانب الشخصيات المختلفة التى قدمها،قدم أيضا شخصية “أتش دبور”،وظهر ت لأول مرة

شخصية “الكبير”.وهى الشخصيه التى واصل تقديمها  منذ عام 2010فى مسلسل رمضانى يحمل اسمها. ومن خلالة ايضا أعاد تقديم شخصية “حزلقوم” ،التى كان ظهورها الاول يضا عام 2010 فى فيلم “لآ تراجع ولا استسلام”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا