آلاف الأمريكيين يحضرون جنازة مايكل براون الذي قتل علي يد الشرطة

شارك الآلاف اليوم الاثنين، في جنازة الشاب مايكل براون الذي قتل على يد شرطي في بلدة فرغسن، في ولاية ميزوري الأميركية بعد إسبوعين شهدا احتجاجات واسعة وتجدد خلالهما الجدل حول العنصرية وتطبيق النظام في الولايات المتحدة.

وبالرغم من عودة الهدوء الى فرغسن بعد ايام من التظاهرات، التي شهد بعضها اعمال شغب، اتخذت تدابير امنية مشددة بمناسبة الجنازة التي يفترض ان تبدأ عند الساعة العاشرة صباحًا، في ضاحية سانت لويس في كنيسة معمدانية قادرة على استيعاب حوالى 5 آلاف شخص.

وبعد القداس سيتم تشييع الشاب براون، الذي قتل في التاسع من أغسطس على يد الشرطي دارن ولسون، لدفنه في مقبرة سانت بيتر.

وتتهم الشرطة براون بسرقة علبة سجائر من متجر، واطلق ولسون النار عليه واصابه بست رصاصات. وتم تداول روايات عدة عما حصل فعليا لبراون حيث تحدثت مصادر في الشرطة عن محاولة الشاب اخذ سلاح الشرطي فيما اكد شهود عيان، من بينهم صديق براون الذي كان معه اثناء الحادث، انه كان مستسلما حين تعرض لاطلاق النار.

وتظاهر الاحد في الحر الشديد حوالى 400 شخص لاحياء ذكرى براون. وارتدى العديد منهم قمصانا كتب عليها “ارفعوا ايديكم، لا تطلقوا النار”. وشارك في التظاهرة والدا براون كما والد ترايفون مارتن، الشاب غير المسلح الذي قتل ايضا على يد حارس احد الاحياء في فلوريدا في 2012.

ودعا والد براون الى الهدوء الاثنين احتراما لذكرى ابنه. وقال “غدا كل ما اريده هو السلام اثناء دفن ابني. هل يمكن ان يمر اليوم بهدوء حتى يكون بمقدورنا دفن ابننا”.

ومن المتوقع ان يشارك في الجنازة عدد من القادة المدافعين عن الحقوق المدنية، ومن بينهم آل شاربتون، الذي قال لمحطة ان بي سي الاحد ان “علينا ان نحول هذه اللحظة الى حراك، للتوصل الى حلول: كيف من الممكن ان نتعامل مع عنف الشرطة تجاه الجرائم غير الخطيرة” سواء في فرغسن او ستايتن ايلاند في نيويورك.

وفي نيويورك تظاهر الالاف السبت في ستايتن آيلند، بقيادة شاربتون، احتجاجا على مصرع اريك غارنر الذي قام شرطيون في 17 يوليو الماضي بطرحه ارضا عندما حاول مقاومتهم اثناء اعتقاله للاشتباه في قيامه ببيع السجائر بصورة غير قانونية.

أ ف ب