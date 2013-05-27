بالصور.. ديما بياعة تقع في غرام مصطفى الخاني!

تعود الفنانة السورية ديمة بياعة لأعمال البيئة الشامية عبر مسلسل "حمام شامي" الذي يجري تصويره في أبو ظبي, وتجسد شخصية كوميدية لفتاة تعمل في حمام السوق وتقع خلال أحداث العمل بغرام "خرطوش" الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى الخاني.

وتتواصل عمليات التصوير للمرحلة الثانية من المسلسل الدمشقي "حمام شامي" في مدينة أبو ظبي, حيث انتهت معظم مشاهد الرجال ضمن الحمام لتبدأ مرحلة النساء التي تجمعهم حكايات دمشقية من تاريخ البيئة الدمشقية, والعمل من اخراج مؤمن الملا والإنتاج لشركة الأدهم للإنتاج والتوزيع الفني عن نص الكاتب كمال مرة.

وعن شخصيتها قالت بياعة "أؤدي شخصية "ابتهال" وهي فتاة تجمعها علاقة حب مع "خرطوش", وتدور أحداث الشخصية بطابع كوميدي لايت, ومن جهة أخرى بين نساء الحمام كونها احدى العاملات فيه.

ولفتت بياعة إلى أن "العمل خفيف وقريب للمشاهد, كما أن النص مدروس ومقدم بصورة عالية المستوى".

يشار إلى أن آخر ظهور لبياعة في البيئة الشامية كان من خلال مسلسل "أسعد الوراق" إخراج رشا شربتجي, وبطولة تيم حسن وأمل عرفة .