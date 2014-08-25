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أكلة مكسكية سريعة التحضير

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أكلة مكسكية سريعة التحضير أكلة مكسكية سريعة التحضير

السمك المشوي مع صلصة البندورة والليمون

السمك المشوي مع صلصة البندورة والليمون أكلة شهية مكسكية تكفى من 3 إلى 4 أشخاص وتحضر بمنتهى السهولة.

المكونات:

ملعقتا طعام من زيت الزيتون
> 3 فصوص ثوم مهروسة
> 3 بصلات خضراء مفرومة ناعماً
> نصف كيلوغرام من البندورة المقشرة والمفرومة
> ملعقة صغيرة من مسحوق الفليفلة الحمراء الحريفة
> ملعقتان صغيرتان من السكر
> ملعقة طعام من عصير الليمون
> 4 شرائح فيليه من سمك النهاش (800 ج)
> أوراق سبانخ

طريقة التحضير:
> تسخن نصف كمية الزيت في مقلاة صغيرة ويقلى البصل والثوم لمدة دقيقة واحدة تقريباً حتى يذبل البصل.

تضاف البندورة المفرومة مع عصيرها ومسحوق الفليفلة والسكر ونصف كمية عصير الليمون.

يترك المزيج على النار حتى يغلي ثم تخفف النار ويتابع الطهو من دون غطاء لمدة 10 دقائق تقريباً أو حتى يتضاءل حجم السائل إلى النصف.

يشوى السمك في صينية كبيرة غير لاصقة مدهونة بالزيت حتى ينضج حسب الذوق.

يوضع السبانخ في وعاء متوسط الحجم مع بقية عصير الليمون والزيت.

تقدم شرائح السمك المشوية مع الصلصة وسلطة السبانخ.

ملاحظة:

يمكن الإستعاضة عن فيليه النهاش بأي صنف سمك بحسب الرغبة.

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