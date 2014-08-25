أخبار عاجلة

إنتظروا النجمة " لوسي " والنجم " أحمد زاهر " في عيش الليلة مع أشرف عبد الباقي الخميس الـ 9 مساءً -
تعرف علي موعد صرف العلاوة لجميع العاملين وقيمتها علي حسب درجات الموظفين -
بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا -
مدير قناة العربية يكشف عن محتوى مكالمة هاتفية بين الملك سلمان وترامب بشأن الإخوان المسلمين ودور خطير للعاهل السعودي -
خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أسقف المنيا لـ”ONA” : نطالب بزيادة مساحة كنيسة شرارة التى إحترقت الإسبوع الماضى

Google+ Print
أسقف المنيا لـ”ONA” : نطالب بزيادة مساحة كنيسة شرارة التى إحترقت الإسبوع الماضى أسقف المنيا لـ”ONA” : نطالب بزيادة مساحة كنيسة شرارة التى إحترقت الإسبوع الماضى

أسقف المنيا

قال الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبوقرقاص ل”ONA”، أن الكنيسة فى انتظار التصاريح الخاصة; لإعادة بناء كنيسة مارجرجس بقرية شرارة والتى تعرضت للاحتراق الإسبوع الماضى.

وكشف الأنبا مكاريوس فى تصريحه، أن الكنيسة قد طالبت منذ 4 سنوات بإعادة بناء الكنيسة ; لأنها آيلة للسقوط، مشيرًا أنه بعد الاحتراق الذى تعرضت له الكنيسة قد يعجل هذا الأمر من قرار إعادة بناءها.

وأوضح “مكاريوس” أن الكنيسة على مساحة حوالى 80 مترا وهى من طابق واحد ،مؤكدا أن المطرانية طالبت بزيادة المساحة وزيادة طابق آخر ليستوعب عدد المصلين بالكنيسة وفى إنتظار الموافقة وإعادة البنا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا