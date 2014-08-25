أسقف المنيا لـ”ONA” : نطالب بزيادة مساحة كنيسة شرارة التى إحترقت الإسبوع الماضى

قال الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبوقرقاص ل”ONA”، أن الكنيسة فى انتظار التصاريح الخاصة; لإعادة بناء كنيسة مارجرجس بقرية شرارة والتى تعرضت للاحتراق الإسبوع الماضى.

وكشف الأنبا مكاريوس فى تصريحه، أن الكنيسة قد طالبت منذ 4 سنوات بإعادة بناء الكنيسة ; لأنها آيلة للسقوط، مشيرًا أنه بعد الاحتراق الذى تعرضت له الكنيسة قد يعجل هذا الأمر من قرار إعادة بناءها.

وأوضح “مكاريوس” أن الكنيسة على مساحة حوالى 80 مترا وهى من طابق واحد ،مؤكدا أن المطرانية طالبت بزيادة المساحة وزيادة طابق آخر ليستوعب عدد المصلين بالكنيسة وفى إنتظار الموافقة وإعادة البنا.