بالصور .. أول رصد لـ«قرش الحوت» بشرم الشيخ .. والبيئة تحذر من صيده

رصد غواصين مصريين بشرم الشيخ أول ظهور للقرش الحوت بمنطقة “تيران” بشرم الشيخ، والذى يعتبر من أكبر أنواع الأسماك حجمًا وعمرًا حيث يبلغ طوله 15 مترًا ووزنه 20 طن ويعيش لمدة 100 عام ويتكاثر وعمره 30 سنة.

القرش الحوت أليف ومسالم جدًا وحركته بطيئة ويقترب منه الغواصين بدون خوف ويمكن مشاهدته والاقتراب منه والتقاط الصور التذكارية معه.

ويقول الدكتور محمد سالم مدير محميات سيناء أن القرش الحوت حركته بطيئة جدًا وتبلغ فى الساعة 5 كيلو ويتغذى على الهائمات والعوالق فى البحر التى تنشط فى أشهر الصيف، مشيرًا إلى أنه يأتى من جنوب البحر الأحمر للبحث عن الغذاء الذى ينشط فى أشهر الصيف.

وأوضح سالم أن القرش الحوت يتغذى أيضًا علي الجمبرى والحبار، مشيرًا إلى أن طريقته فريدة فى الغذاء، حيث يتغذى عن طريق فلترة وترسيب المياه بواسطة أسنانه التى تبلغ عدة ألاف التى تعتبر شبكة فلتره له.

وأكد سالم أن القرش الحوت يعيش مائة عام ويتزوج بعدما يبلغ 30 سنة.

وحذرت البيئة من صيده، حيث أنه من الأسماك المهددة بالانقراض، وتقوم المحميات برصده وتتبع ظهور من أجل الحفاظ عليه، وطالبت الغواصين والسائحين عدم لمسه أو مضايقته حتى لا يتعرض للمرض.

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