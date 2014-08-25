حوار - جمعة: الأهلي ينافس حتى على دورة رمضانية.. وعمرو جمال طلب الرحيل

تراجع نتائج الأهلي، تمرد اللاعبين، والانتقادات الموجهة لخوان كارلوس جاريدو.. كلها أشياء تحدث عنها وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي لـFilGoal.com في حوار مطول مع الصخرة.

وجه FilGoal.com عددا من الأسئلة لجمعة.. المدافع الصخرة الذي أعلن اعتزاله ليتولى منصب مدير الكرة في الأهلي تحت قيادة الإسباني جاريدو.

ما السبب الأساسي وراء تراجع نتائج الأهلي؟

تراجع الأداء والنتائج أمر منطقي في الوقت الحالي، لأن الأهلي يمر بمرحلة انتقالية من فريق حقق بطولات وإنجازات أسطورية جعلتنا في مقدمة أندية العالم، إلى فريق من الشباب يحتاج إلى الصبر والوقت حتى يحقق نفس النتائج.

كما أن هناك سببا آخر لتراجع النتائج وهو النقص العددي الكبير الذي يواجهه الأهلي بسبب الإصابات والاستغناء عن عدد من اللاعبين، وكل هذا في ظل المنافسة على كل البطولات.

وهل هذا يبرر خسارة الأهلي من فرق أقل فنيا منه؟

أي فريق يواجه الأهلي يخرج أفضل ما لديه ليثبت تواجده أو لأنه لا يمتلك أي شيء سوى تحقيق الفوز مثلما حدث أمام النجم الساحلي، وهو ما يعتبر أهم الأسباب وراء عدم ظهور الأهلي بشكل جيد في هذا المباراة.

وطبعا، هذا بالإضافة إلى كم الخشونة والعنف الذي تعرض له لاعبو الأهلي في هذه المباراة بالذات.

- ولكن، ماذا عن اتهام جاريدو بأنه مدرب ضعيف فنيا؟

جاريدو مدرب جيد وعلى أعلى مستوى، ونرفض التشكيك في قدراته، وعلى من ينتقده أن يأتي ليدرب الأهلي ويرينا كيف سيدير الأمور.

فالأهلي ينافس على كل البطولات رغم كل المعوقات التي يجدها في طريقه، بل ويفوز بها حتى لو كانت دورة رمضانية ولو وصل الحال به إلى اللعب بـ11 لاعبا".

- وماذا عن اتهام جاريدو بالضعف وتمرد اللاعبين عليه؟

الأهلي لن يسمح ولن يقبل بوجود تمرد أو عصيان أو عدم إلتزام من اللاعبين، وما يقال عكس ذلك مجرد "شو" إعلامي يهدف للإثارة ولا وجود له على أرض الواقع.. هذه كلها أوهام.

- وهل كان إبعاد عمرو جمال عن التشكيل الأساسي للسيطرة على باقي اللاعبين؟

سأكشف أمرا لأول مرة، عمرو جمال طلب الرحيل على سبيل الإعارة ظنا منه أنه لم يعد اللاعب المهم وليس أساسيا في حسابات الجهاز الفني الجديد، ولكني رفضت طلبه وأخبرته بأن عليه أن يتحلى بالالتزام والحكمة والصبر لأنه ينتظره مستقبل باهر مع الأهلي.

فعلى جمال ألا يترك نفسه لحماس الشباب الذي يسيطر عليه ويجعله عصبيا في بعض الأوقات، والحديث عن أنه لم يعد اللاعب الهام للأهلي أمر غير صحيح، لأن المدرب يختار لاعبيه الأساسيين وفقا لظروف المباراة وطريقة اللعب.

ويجب على اللاعب تقبل ذلك، فقد رأينا لاعبين كبار وأساطير في الأهلي يجلسون على مقاعد البدلاء للاعبين أقل منهم، وذلك احتراما لوجهة نظر الجهاز الفني.. وقبل كل ذلك مبادئ النادي وما يقتضيه عالم الاحتراف.

أخيرا.. ما موقف الأهلي من شريف عبد الفضيل؟

الأهلي يحترم ما يقوله اللاعب بأنه ليس له دورا في إصاباته المتكررة وأن الأمر قضاء وقدر، ولذلك لن يستغن النادي عن لاعبه في هذا الوقت الصعب.

فكل ما يقال عن أن الأهلي قرر الاستغناء عن عبد الفضيل غير صحيح بالمرة، كما أن الفريق يعاني من نقص واضح في قائمته الإفريقية.